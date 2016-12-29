柏克萊感恩聖誕趴 親子寶貝同遊愛奇堡



(中央社訊息服務20161229 16:04:17)在感恩溫馨的聖誕佳節，由柏克萊文化事業、現代婦女基金會及愛奇堡親子智力樂園主辦的【愛奇堡聖誕歡樂尋寶派對】圓滿落幕，超過100對親子寶貝們齊聚位於西門町的親子遊樂園中，度過美好而且別具意義的繽紛聖誕。



連續兩天四場的精采活動，有益智啟蒙闖關，包括「英語字卡點讀趣」及「可愛動物對對樂」，讓孩子從遊戲中輕鬆學習，以及考驗親子互動及語言、記憶的「通關密語大考驗」，提供免費的天然手作餅乾大方吃，還有愛奇堡故事姊姊教做創意十足的美麗聖誕襪，最令人驚喜、驚豔的還有聖誕老公公及小仙女現場贈禮及拍照，看到孩子們滿足的笑容，父母的臉上也充滿無限光采！



柏克萊文化事業總經理謝禎煥，同時也擔任建研會會長及青創會會長，除了致力於學前教育推廣工作超過30年，也非常熱心投入公益事業，此次有感於取之社會用之社會、感恩回饋社會的心意，希望每個孩子都能擁有快樂的童年回憶，特別免費招待現代婦女基金會的親子家庭，在兩天的活動中，除了看到孩子們能正常地、開懷地與媽媽一起安心、開心享用餐點，也看到他們盡情地在愛奇堡親子智力樂園中遊玩奔放！



愛奇堡親子智力樂園是位於西門鬧區中，專屬於0-6歲親子寶貝的歡樂城堡，從捷運西門站4號出口走1分鐘即可抵達，交通便利、安全舒適乾淨是最大特色，園內有來自幼兒教育、娛樂等專業背景的師資群負責營運管理及課程規劃，豐富的主題遊樂區及大量的感統玩、教具、繪本及桌遊等等也是讓親子寶貝一玩再玩，流連忘返的啟蒙天地。未來，愛奇堡親子智力樂園將持續朝親子共遊共玩共讀的目標前進，發揮教育推廣、兒童公益的整合平台，為更多的家長及孩子創造美好的童年。



訊息來源：愛奇堡親子智力樂園



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