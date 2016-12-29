劉人豪劇場影像紀錄展於崑山科大展出 帶領學子體驗「剎那即永恆」



(中央社訊息服務20161229 16:00:18)「劇場」是一種囊括視覺與聽覺的動態藝術，如何在演出過程中當機立斷按下快門抓住充滿故事性的永恆，是劇場攝影師的任務之一。崑山科大空設系副教授潘大謙邀請劇場攝影師劉人豪，於創媒藝廊舉辦劇場影像紀錄展，從作品來了解劇場藝術與劇場攝影師的價值，展出時間至12月30日，歡迎全校師生蒞臨觀賞。



劇場俗稱為「黑盒子」，因劇場這個空間，除了舞臺以外，其餘之處都是漆黑的，攝影與燈光息息相關，但舞臺的燈光設計卻不在攝影師的控制中，因此，攝影師必須要靠經驗的累積來辨認不同的燈光，判斷什麼樣的攝影手法才能做最好的呈現。劉人豪在開幕典禮當天親自到場，和參展同學分享影像背後的故事，他說明劇場表演常常有很多無法控制的突發狀況，因此所捕捉到的畫面，都是很真實、很即時的，與平面攝影有很大的差別。



劇場表演常會運用到沙、水、絲綢等難以控制的介質，常常連表演者都無法預料哪次濺起來的水花最有力量，因此，劇場攝影師的角色，便是在每場演出中都不厭其煩地拍攝同樣的場景，在無數按下的快門捕捉到最有故事性、最有力量的影像。劉人豪分享曾在今日戲院內拍攝劇團的特別經驗，表演者在觀眾觸手可及的地方進行表演，近距離拍攝的影像更栩栩如生，他的拍攝經驗也讓學生更了解攝影師的細膩與應變力。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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