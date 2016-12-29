美台高層軍事交流入法 共軍：強烈不滿中央社 (2016-12-29 18:30)
針對美國總統歐巴馬將納入美台高層軍事交流的國防預算案簽署生效，中國大陸國防部發言人楊宇軍（圖）29日說，大陸強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月29日
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