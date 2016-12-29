共軍秀肌肉？陸：例行演訓有助台海穩定中央社 (2016-12-29 18:30)
中國大陸國防部發言人楊宇軍（圖）29日說，遼寧艦遠海訓練等都是計畫內的例行演訓，有利於維護兩岸關係和平發展與台海和平穩定。中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月29日
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