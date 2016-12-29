明年陸客來台仍看淡 業者盼降低門檻中央社 (2016-12-29 18:05)
（中央社記者張淑伶上海29日電）旅遊業者評估，明年陸客赴台旅遊的總人數將較今年更低，期盼透過簽證費減半或降低財力證明門檻，鼓勵陸客來台。
受到兩岸關係氣氛不佳影響，今年陸客來台人數與去年相較，不但團客減少近3成，自由行人數也降低。
有旅行業者表示，大陸媒體負面宣傳加上網路上兩岸網友經常針鋒相對，大陸民眾對台灣的情感確實受到影響，今年7月的火燒車事故後，來台旅遊的意願更低落。
根據台灣海峽兩岸觀光旅遊協會上海辦事處提供的數據，今年大陸團客截至12月26日為止，比前一年同期少了28.91%，為132萬8230人; 自由行方面，預估到年底有122萬人，也較去年的147萬3147人少了約17%。
團客自今年5月開始大幅減少，8到11月每月的減幅比起去年同期更是少了5成以上。而自由行旅客在今年8月年減15.24%、10月年減23.60%，顯見許多大陸民眾長假不再選擇到台灣。
若下降趨勢不變，明年赴台遊總人數將比今年更低。
有旅遊業者表示，在當前的兩岸氣氛下，如果政府能策略性降低陸客來台旅遊的門檻，而不只是放寬人數限制，就能釋放出歡迎陸客的善意。
目前陸客來台單次入出境許可要新台幣600元、多次入出境許可1000元，首次來台自由行財力證明為20萬元存款或年收入50萬以上者。業者建議，放寬上述標準或許是促進兩岸當前旅遊的方式之一，也可學習南韓與日本，鼓勵從離島進入台灣就能免簽證費。1051229
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