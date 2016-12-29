圖說:中華電信健康雲服務啟動記者會_啟動儀式

欣傳媒 | 綜合報導

中華電信參加經濟部A+企業創新研發淬鍊計劃，今(12月28日)宣佈正式推出「中華電信健康雲服務」，跨產業與多家企業異業聯盟，聯合推出嶄新健康雲運作模式，不僅垂直整合健康服務產業鏈，發展共通的運作架構與標準，亦水平整合推廣通路與行銷之服務。藉由打造統一受理平台，並以電信帳單收費的新服務模式，解決以往個人健康紀錄資料孤島及健康照護難以跨區服務與收費的問題。

近年來，可攜式個人健康紀錄(Personal Health Record, PHR)的發展與應用逐漸普及，國內的醫療思維也逐漸轉型，從以往消極的事後疾病控制轉為積極的事前健康保健服務。民眾現階段雖可藉由網際網路串聯軟硬體與雲端，遠端執行生理量測與紀錄，但產業間並無發展共通的支援標準、合作及服務整合、利益共享的模式，以致個人健康資料未能跨界整合，使得健康產業企業需冒險涉獵非自身擅長領域、重複投資，卻未能真正達到效益。

為此，由中華電信聯合醫院端臺大醫院竹東分院、臺灣基督教門諾醫院、國軍高雄總醫院左營分院，及遠距照護設備軟體端遠東醫電科技公司、普瑞德資訊公司及及診間醫療系統端耀聖資訊科技公司等多家策略夥伴，共同規劃與推動「中華電信健康雲服務(PHR)」，並在今日舉辦健康雲起跑記者會。記者會中，聯盟夥伴將各自手持代表自身扮演角色之拼圖，以拼圖結合的概念，象徵異業結盟與合作之意象；另外，也精心規劃了展示體驗區，以「用戶端」、「雲端」及「院方端」為三大設計主軸，打造完整健康雲之模擬情境，除了提供與會來賓實際體驗生理測量之外，亦可看見系統後台資料分析與異常警示的實際操作介面，以推動個人化醫療及健康管理服務。

健康雲服務係架構於中華電信自主研發的IoT智慧聯網平台，藉由該平台提供的開發套件、應用程式介面，與嚴密的資安機制，打造出可同時收容EMR/EHR/PHR並提供個人健康紀錄標準化、安全、歸戶與分享的健康雲服務，全面串接健康服務的產業鏈，從用戶服務端、設備端、資通訊平台端至醫療照護端，將散落在各處的健康資料，包括跨醫療院所之個人就醫資料與PHR資料串聯歸戶，並與合作夥伴遠東醫電的個案管理系統與院所資訊系統整合，往後雲端生理紀錄簿便能與醫師診間系統結合，協助醫師無論在用藥處方、回診安排或病情管理上皆能更準確判斷，適時進行關懷，提升院方醫療照護品質，亦增進臨床決策的應用。

此服務以雲端串接醫療方與用戶端，除了「醫療連結」之外，亦能達到「自主健康管理」與「照護品質提升」的效益。民眾可在居家使用生理量測器測得血壓與血糖，量測完畢後設備會自動將資料上傳至雲端，省去手動紀錄，簡化流程便能更快培養自主健康管理的習慣。另外，也會推出APP供下載，無論是透過手機或平板，皆能時時掌握自己與家人的健康狀況，一旦生理量測的圖形分析出現異常，便能即時發現、即時就醫，預防病情發生與惡化，降低民眾的就醫所需耗費的時間與金錢成本。

本服務將於記者會後正式啟動，民眾將可以透過中華電信實體、虛擬通路、臺大醫院竹東分院、花蓮基督教門諾醫院、國軍高雄總醫院左營分院等地區購買此健康照護服務，除了服務費用會隨著每個月的電信帳單一同繳納，解決了以往健康照護服務難以跨區收費的問題之外，民眾也無須一次支付大筆費用，且只要服務費用繳滿兩年之後，生理量測器便能歸為用戶所有！

本服務推出後，短期內將先由中華電信與合作醫院共同推廣並受理服務，藉由同一受理平台與標準化產品達到快速拓展市場的目的；長期則期望能將健康雲的營運模式擴大發展，除了將成功案例推廣至其他縣市之外，也規劃成立產業聯盟並將服務納入商業保險給付，達到永續經營之佳境。

(註: EMR：醫院電子病歷；EHR：機構照護紀錄；PHR：個人健康紀錄)