【日本LEGO樂高樂園磅礡登場，連玩三天都不膩！】滔客 (2016-12-29 15:21)
深受大朋友、小朋友歡迎的「樂高樂園」（LEGOLAND）即將進軍名古屋，於2017年4月1日正式開幕，成為全球第8座樂高樂園，同時也是亞洲第2座，以後除了到馬來西亞遊玩，還可以選擇鄰近的日本感受樂高樂園的魅力。
在民眾的引頸期盼中，樂高樂園近日在臉書粉絲團公佈了1張園內地圖，讓網友搶先觀看園內的區域設計，園區佔地9.3公頃，已經接近東京迪士尼樂園的面積，因此在這裡暢玩三天都還會嫌不夠呢！園內並規劃了樂高City、冒險樂園、迷你樂園、樂高王國、樂高工廠等共7個主題區域，並以1700萬個積木，拼出超過1萬個模型，其中還有使用22萬多塊樂高所堆砌出的地標「名古屋城」模型，充分展現在地風情，保證讓你在此拍到記憶體不足。
▲園方日前公佈的園內地圖，讓網友直呼「好想快點去」
遊樂設施從溫和到刺激都有，非常適合親子同遊，在這裡也不用擔心小孩子會因為排隊而感到不耐或是哭鬧，園方在民眾排隊等待玩遊樂設施時，會提供樂高積木擺在隊伍中央供人玩賞，讓枯燥的排隊也有趣味了起來，以樂高拼組的各式人物、場景更是隨處可見，就算沒玩設施來此拍照也超過癮，宛如真正進入了樂高軍團們的世界，相信大家一定心急如焚地想知道目前構置的狀況，官方在11月底時表示目前設施建造已完成八成，大家再耐心等待吧！
▲努力趕工中
目前網站上也開賣「早鳥年票」，全票為17,300日幣（13歲以上）、小孩13,300日幣（3~12歲，2歲以下入園免費），使用期限為2017年4月1日開始的一整年，讓你一年四季都能來此順便感受名古屋的四季風情，且購買早鳥年票，還有機會可以在3月18日至21日試營運時期搶先入場，並獲得限定的樂高積木贈品。
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