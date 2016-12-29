▲ 知名甜點店「青木定治」傳出將撤台，代理商予以澄清。（圖／公關照片）

知名法式甜點店「青木定治」傳出將結束營業，代理商赫士盟餐飲集團也發聲明稿澄清，表示目前沒有撤台計畫，之後將會以網路購物方式營運，針對有員工投訴公司拒發資遣費，也予以否認並表示將針對不實報導和言論保留法律追訴權。

曾經在台造成甜點轟動的青木定治，是由日本籍主廚青木定治在巴黎所創立，2008年首度登台即引發排隊風潮，雖然其販售的的甜點要價不菲，但仍吸引大批死忠支持者推崇。

目前青木定治在台灣僅剩晶華酒店門市，以確定於12月31租約到期，期滿不再續約。未來將以網路購物及持續進行。

對於原晶華店員工，赫士盟餐飲集團表示將提供保留提供保留原職、原薪至集團旗下其他品牌的工作機會。針對部分員工持不同見解，目前雙方正與相關單位進行相關程序中。關於惡意遣散，不給付資遣費用的相關報導也予以否認，並將針對不實報導和言論，保留法律追訴權。