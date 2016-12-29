日防衛相參拜靖國神社 北京表達不滿中央社 (2016-12-29 17:57)
（中央社記者尹俊傑北京29日電）日本防衛大臣稻田朋美今天參拜靖國神社，中國大陸國防部與外交部發言人相繼表示堅決反對，並指陸方將向日方提出「嚴正交涉」。
日本首相安倍晉三夏威夷時間27日才和美國總統歐巴馬造訪1941年日軍偷襲的珍珠港，並發表演講強調和解的力量。立場鷹派的稻田朋美上午卻參拜靖國神社，外媒認為此舉可能惹來不少爭議。
大陸國防部下午舉行例行記者會，發言人楊宇軍回應外媒提問時說，大陸對稻田朋美參拜靖國神社表示強烈不滿和堅決反對。
楊宇軍還說，安倍在夏威夷發表的演講「沒有絲毫的悔罪之意」，公然將在偷襲珍珠港中喪命的日軍軍官稱為「勇士」，甚至使用「日本帝國」稱謂，「這樣的言行值得世界各國愛好和平的人們高度警惕」。
他表示：「日本軍國主義發動的那場侵略戰爭給地區國家人民帶來了沉重災難。歷史是一面鏡子，只有誠實地面對過去，才能真實地擁有未來。」
大陸外交部發言人華春瑩下午在例行記者會也說，大陸對稻田朋美參拜靖國神社表示堅決反對，將向日方提出嚴正交涉。
她表示，稻田才剛陪同安倍在珍珠港談「和解」和「寬容」，今天就參拜靖國神社，「不僅再次反映出日方一些人頑固不化的錯誤歷史觀，也對所謂珍珠港『和解之旅』形成莫大諷刺」。1051229
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