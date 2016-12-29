（中央社台北29日電）中國大陸前全國政協副主席蘇榮遭控受賄人民幣1.1億餘元（約新台幣5億元）、濫用職權、巨額財產來源不明案，今天在濟南法院開庭審理。最終法院宣布擇期宣判。



新華社報導，山東省濟南市中級人民法院一審29日公開開庭審理中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會前副主席蘇榮受賄、濫用職權、巨額財產來源不明一案。



濟南市人民檢察院指控：2002年至2014年，蘇榮利用職務便利，收受相關人員給予的財物共計折合人民幣1.1億餘元；2009年，蘇榮作為中共江西省委書記，濫用職權；蘇榮對共計折合人民幣8000多萬元的財產不能說明來源。



報導說，蘇榮對起訴書指控的犯罪事實無意見，並在最後陳述時當庭表示認罪、悔罪。1051229