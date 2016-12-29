美台高層軍事交流入法 共軍：強烈不滿中央社 (2016-12-29 17:46)
（中央社記者尹俊傑北京29日電）針對美國總統歐巴馬將納入美台高層軍事交流的國防預算案簽署生效，中國大陸國防部發言人楊宇軍今天說，大陸強烈不滿，已向美方交涉，敦促美方停止美台軍事聯繫和對台軍售。
白宮美東時間23日公布，歐巴馬當天簽署「2017會計年度國防授權法」（即國防預算案）生效。「國防授權法」中明定，五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流。
大陸國防部下午舉行例行記者會，楊宇軍回應陸媒提問時說，大陸堅決反對上述法案有關涉台內容，已向美方提出嚴正交涉，「我們對美方簽署該法案表示強烈不滿」。
他表示：「台灣問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政。美方上述法案嚴重違反中美三個聯合公報原則，干涉中國內政，中方完全不能接受。」
楊宇軍說，大陸敦促美方恪守在「台灣問題」上向陸方做出的承諾，停止美台軍事聯繫和對台軍售，以免為中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成損害。
被問及大陸日前扣留美軍水下無人探測器（UUV）期間是否有拆解檢查，楊宇軍僅說這是「猜測」，整起事件沒有那麼複雜，歸納起來就是「發現、查證、溝通、移交」8個字。
美國總統當選人川普（Donald Trump）曾以「竊取」形容陸方扣留美軍探測器。被問到川普上任後的中美軍事合作前景，楊宇軍說，一個健康穩定的中美兩軍關係符合雙方利益，也需要雙方共同努力。1051229
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