（中央社記者張謙香港29日電）香港貿易發展局的經濟分析師預測，美國總統川普上台後，美國和中國大陸爆發貿易戰的機會不大。



官方香港電台今天在報導中引述貿發局環球市場首席經濟師潘永才說，川普在競選時所發表的針對大陸的言論，在上台後未必會落實，有關言論只是吸引選票而已。



他說，大陸和美國彼此是最大的貿易合作夥伴，在國際事務上經常合作。



他並說，美國總統的權力受到國會制衡，而共和黨議員以商人為主，未必會支持川普打壓大陸的措施。



但他不排除川普會採取一些針對大陸產品的措施。1051229