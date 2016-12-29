印尼廉航機師疑喝醉 嚇跑乘客中央社 (2016-12-29 17:14)
（中央社記者周永捷雅加達29日專電）印尼國營航空印尼航空旗下的廉航連城航空（Citilink），昨天一架從泗水飛往雅加達的班機，發生機師疑似喝醉情況，多名乘客嚇到當場下機。
「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，這架班機原定於28日淩晨5時從東爪哇省泗水飛往雅加達。不過，機師在飛機起飛前透過擴音器發布公告時口齒不清，讓許多乘客覺得奇怪。
多名乘客懷疑機師喝醉酒，決定立即下飛機，其中有9人取消航班。
連城航空最後決定更換機師，造成航班最終比預定時間延遲一個小時起飛。這架班機共載有154名乘客。
連城航空公關部主管班尼（Benny S. Butarbutar）在聲明中表示，這架航班到了上午6點20分才起飛。
他說，有機上乘客投訴，指機師在飛機起飛前，發布了模糊不清的歡迎廣播，讓人懷疑機師當時處在酒醉狀態。
班尼表示，「我們要對12月28日廉航QG800航班所有乘客所遇到的不適和延誤致歉」。
這名機師隨後被帶到機場的診所接受健康檢查，這架載有154人的班機最終安全降落在雅加達。1051229
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