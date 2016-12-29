劍湖山跨年煙火秀交管 增設5處禁停或通行台灣好新聞報 (2016-12-29 16:22)
記者簡勇鵬／雲林報導
因應劍湖山世界跨年煙火秀的人車潮，雲林縣警局特規劃近238名警力擔服長達12小時專案勤務，針對劍湖山周邊重要幹道實施交通疏導及防竊工作，同時呼籲民眾切勿任意違規停車，配合維持交通順暢，以防意外事故發生，讓遊客快樂出門平安返家。
劍湖山世界為減少參加跨年煙火活動車流，劍湖山世界提供６輛免費接駁專車，規劃自105年12月31日20時至22時30分，在古坑鄉綠色隧道228停車場、158乙與台三線路口(田園小館對面)設立接駁站前往劍湖山世界，並於106年1月1日0時20分至2時30分將遊客再次以專車方式載離劍湖山世界。今年斗南分局對劍湖山周邊重要路口交通疏導管制事項如下：
一、105年12月31日下午16時起至106年元月1日凌晨4時止，加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路之交通疏導及取締違規停車、攤販等，確保交通順暢。
二、劍湖山世界園區停車場，預計可容納自小客車2500輛、機車2000部，待園區車位停滿後，由警方疏導往台3線、永光外環道及古坑鄉中山路等周邊道路兩旁停放。
三、本活動預備停車場位於台3線、古坑鄉中山路及綠色隧道周邊，屆時將嚴格取締併排停車，以避免道路壅塞，保護用路人權益。
四、為避免違規停造成道路壅塞及影響其他用路人權益，雲212線(光華與光昌路口至雲199線路口)前單向禁止停車，僅留下山方向予民眾停放車輛。永光外環道全段上山路段禁止單向停車。六斗坑工程道路至雲199線道路口禁止通行。雲199線(雲212線至國道3號涵洞)雙向禁止停車。雲212線自雲199線路口至劍湖山王子坡雙向禁止停車、設攤。雲210線(光華與光昌路口至庵古坑咖啡)禁止雙向停車。慈光寺產業道路(雲210線起至雲212線止)。
斗南分局交通組長彭正男指出，跨年活動當天在古坑中華路與雲199線交叉口；雲212線與雲199線交叉口；永光中山路與文昌路口；雲212與文昌路交叉口（全家便利商店）；雲210線與永光外環道口（往212線處）；雲210線與永光外環道口（永光安養院前）；雲210線與雲199線交叉口（庵咖啡）；雲212線與雲209線路口（往劍湖山方向入口）；光昌路246巷口；台3線與158乙線交叉口；台3線與永興路岔路口；雲210線與慈光寺劍湖旁產業道路路口等12處設交通管制點，待入園車輛已滿時，在各該路口擺放交通錐，禁止自小客車、大型車進入，但當地居民及機車除外，以管制及疏導交通。
雲林縣警局長黃明昭呼籲，鑑於98年跨年煙火施放時，民眾於台78線快速道路違規臨停，因駐足並跨越車道觀賞煙火表演，造成交通事故不幸身亡，台78 線嚴禁車輛臨停，並強力勸導疏離，仍不聽勸者，將依法取締告發，以免憾事重演。
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