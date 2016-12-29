記者簡勇鵬／雲林報導

因應劍湖山世界跨年煙火秀的人車潮，雲林縣警局特規劃近238名警力擔服長達12小時專案勤務，針對劍湖山周邊重要幹道實施交通疏導及防竊工作，同時呼籲民眾切勿任意違規停車，配合維持交通順暢，以防意外事故發生，讓遊客快樂出門平安返家。

劍湖山世界為減少參加跨年煙火活動車流，劍湖山世界提供６輛免費接駁專車，規劃自105年12月31日20時至22時30分，在古坑鄉綠色隧道228停車場、158乙與台三線路口(田園小館對面)設立接駁站前往劍湖山世界，並於106年1月1日0時20分至2時30分將遊客再次以專車方式載離劍湖山世界。今年斗南分局對劍湖山周邊重要路口交通疏導管制事項如下：

雲林縣警局公佈劍湖山跨年煙火晚會交通管制點和接駁車進散場等示意圖。（記者簡勇鵬翻攝）

一、105年12月31日下午16時起至106年元月1日凌晨4時止，加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路之交通疏導及取締違規停車、攤販等，確保交通順暢。

二、劍湖山世界園區停車場，預計可容納自小客車2500輛、機車2000部，待園區車位停滿後，由警方疏導往台3線、永光外環道及古坑鄉中山路等周邊道路兩旁停放。

三、本活動預備停車場位於台3線、古坑鄉中山路及綠色隧道周邊，屆時將嚴格取締併排停車，以避免道路壅塞，保護用路人權益。

四、為避免違規停造成道路壅塞及影響其他用路人權益，雲212線(光華與光昌路口至雲199線路口)前單向禁止停車，僅留下山方向予民眾停放車輛。永光外環道全段上山路段禁止單向停車。六斗坑工程道路至雲199線道路口禁止通行。雲199線(雲212線至國道3號涵洞)雙向禁止停車。雲212線自雲199線路口至劍湖山王子坡雙向禁止停車、設攤。雲210線(光華與光昌路口至庵古坑咖啡)禁止雙向停車。慈光寺產業道路(雲210線起至雲212線止)。

雲林縣警局公佈劍湖山跨年煙火晚會交通管制點和接駁車進散場等示意圖。（記者簡勇鵬翻攝）

斗南分局交通組長彭正男指出，跨年活動當天在古坑中華路與雲199線交叉口；雲212線與雲199線交叉口；永光中山路與文昌路口；雲212與文昌路交叉口（全家便利商店）；雲210線與永光外環道口（往212線處）；雲210線與永光外環道口（永光安養院前）；雲210線與雲199線交叉口（庵咖啡）；雲212線與雲209線路口（往劍湖山方向入口）；光昌路246巷口；台3線與158乙線交叉口；台3線與永興路岔路口；雲210線與慈光寺劍湖旁產業道路路口等12處設交通管制點，待入園車輛已滿時，在各該路口擺放交通錐，禁止自小客車、大型車進入，但當地居民及機車除外，以管制及疏導交通。

雲林縣警局長黃明昭呼籲，鑑於98年跨年煙火施放時，民眾於台78線快速道路違規臨停，因駐足並跨越車道觀賞煙火表演，造成交通事故不幸身亡，台78 線嚴禁車輛臨停，並強力勸導疏離，仍不聽勸者，將依法取締告發，以免憾事重演。