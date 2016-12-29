文／MOOK景點家編輯部整理報導

跨學界創意團隊teamLab帶著在新加坡、美國、泰國、韓國與日本的巡展聲勢，12月29日起在華山1914文創園區首次推出跨領域的互動藝術與遊樂園的綜合展覽「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」。

展覽中〈NIRVANA〉是將動植物做為立體物件放到假想的三次元空間內並使其行動 。(圖片來源／teamLab)

本次展覽帶來超高人氣作品〈水晶宇宙〉，運用獨創的Interactive 4D Vision技術，創造出奇幻絢麗的宇宙銀河，美得讓人目不轉睛！另外還有歷年來經典之作包括〈彩繪水族館〉及〈彩繪城鎮〉，和其他交錯穿插藝術及童趣等特色作品，打造這個冬季台北最夢幻的數位遊樂園！

〈水晶宇宙〉運用上百組LED燈串結合光影技術，每個瞬間都帶來不同的變化。(圖片來源／teamLab)

展覽中〈塗鴉大自然〉，由參觀者所畫的各種生物所創造出來的自然世界。而這個世界會在大家所在的空間裡慢慢延展開來。參觀者可一邊尋找藉由畫作所誕生的生物，一邊試著讓花朵綻放，藉由共創體驗，與被創作出的生物進行一場大自然的探險。

〈塗鴉大自然〉是藉由參觀者畫的各種生物所創造出來的自然世界。(圖片來源／teamLab)

teamLab是一個彙集了信息社會各個領域專業人士的跨學界創意團隊。包括：藝術家，程序員，工程師，CG動畫師，數學家，建築師，網頁和圖形設計與編輯師。致力於實現藝術，科學，技術和創新之間的平衡。

teamLab在華山1914邀請民眾走進絢麗的數位遊樂園。(攝影/MOOK景點家張盈盈)

【Info】

teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地

展覽日期：2016/12/29至2017/4/9

展覽時間：週一至週日 AM10:00-PM18:00 (17:00停止售票與進場；除夕休館一天)

展出地點：華山1914文創園區東2館BCD棟

主辦單位：時藝多媒體、野獸國有限公司、華山1914文創產業園區



票價說明：

【現場票價】

全票：350元，憑票可至現場兌換畫紙一套。

親子票：600元 - 限成人一位與一位3歲以上至15歲以下同時進場(90年12月後出生至102年12月前出生，需出示證件)

優待票：320元 - 3歲以上(102年12月前出生，需出示證件) 、學生(需出示105年上學期註冊章，不含碩博士、空中大學等) 、20人(含)以上團體

特惠票：175元 - 65歲以上長者(需出示證件，民國40年(含)以前出生者) 、身障陪同者1位，需憑證購買

免 票：3歲以下幼童(102年12月(含)後出生，需出示證件)，需由至少一位大人陪同入場、身障者(需出示證件)

》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14303

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