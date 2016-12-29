▲《超級瑪利歐酷跑》於今(29)日開啟Android版本預先註冊。（圖／翻攝自網路）

《超級瑪利歐酷跑》日前已正式登陸iOS系統，任天堂於今(29)日宣布Android版本開放預先註冊，用戶可透過預先註冊選項開啟通知，《超級瑪莉歐酷跑》日後在Google Play上架後，玩家將可立即收到通知訊息。

《超級瑪利歐酷跑》強調單手就能操作整個人物動作，並推出數個模式讓玩家進行遊戲，包含「世界巡迴」、「奇諾比奧拉力賽」、「建造王國」等三種類型。世界巡迴賽將在草原、地下、鬼屋等六個世界、24個關卡讓玩家進行單人遊戲。

《超級瑪利歐酷跑》已正式推出iOS版本，建議售價為新台幣300元。