記者黃玉鼎／台中報導

梨山賓館從元月一日起至春節推出雙重優惠專案，包括「熊巴士二0一七新春迎福專車」、身分證字號優惠好康等；副總經理林閔政表示，歡迎民眾新春報喜到梨山，進行一趟暢快寫意的高山之旅。

副總經理林閔政指出，梨山賓館推出第一重優惠「金雞報喜遊三山專案」，只要生肖屬雞的民眾，或身份證件、名片、健保卡、信用卡上有一0六的數字連三碼者，兩人同行即可用優惠入住梨山賓館，暢遊合歡山、梨山與福壽山。

第二重優惠搭乘「熊巴士二0一七新春迎福專車」，在身分證字號中有「二、0、一、七」任二數字，每天限量推出兩人同行優惠價暢遊武陵農場與福壽山，四碼都有再加贈梨山特色馬克杯一個，一月份壽星入住則加送黑熊生日禮。

梨山距離台北與台中大約三個半至四個小時車程，沿路上經過多處高山景點，北部民眾從宜蘭經思源啞口至梨山，中部民眾從清境、合歡山、大禹嶺至梨山，沿途山林景觀最適合渡假放鬆。梨山賓館體貼民眾上山路途辛勞，加碼推出台北至梨山專車，一人成行天天發車，讓民眾好玩、好看又好拿。