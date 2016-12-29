▲《暗黑破壞神》系列作品將屆滿20周年。（圖／翻攝自網路）

Blizzard於今(29)日表示，為紀念《暗黑破壞神》即將於12月31日屆滿20週年，將在旗下六款遊戲推出特殊的遊戲活動和獎賞，活動物品為期間限定，有興趣的玩家可把握機會。

Blizzard在今年BlizzCon中除釋出死靈法師相關情報外，更預告將推出第一代 《暗黑破壞神》地下城，所有經典元素將重回《暗黑破壞神3》；第一代《暗黑破壞神》於1996年推出，至今也有近20年的歷史，《暗黑破壞神》一代難度奇高無比，相信當時有玩過的玩家都印象深刻。

Blizzard指出，玩家可在其間慶祝活動中在《暗黑破壞神3》、《暴雪英霸》、《爐石戰記》、《鬥陣特攻》、《星海爭霸2》和《魔獸世界》中，體驗特殊的遊戲活動和獎賞，這些活動和物品為期間限定，相關細節會在日後揭曉。

※《暗黑破壞神III》

加入「崔斯特姆毀滅」致敬活動，重溫當年玩一代《暗黑破壞神》的感受。在《暗黑破壞神III》中闖蕩重製版的第一代大教堂，張大眼睛注意，或許會有熟悉的物品出現。

※《暴雪英霸》

至高天的戰火綿延不斷，全新的《暗黑破壞神》主題頭像等你來收集！你能在這動亂的全新大亂鬥地圖上掌握勝算嗎？

※《爐石戰記》

這次的酒店大亂鬥，有個戴著兜帽、手握陰森牌組的陌生人正在等待。你能破解圍繞黑暗流浪者身旁的秘密嗎？

※《鬥陣特攻》

使用遊戲中的噴漆來紀念你最喜愛的《暗黑破壞神III》英雄，將聖休亞瑞的戰鬥帶進未來的戰鬥中，而且還有恐懼之王主題的全新玩家圖示！

※《星海爭霸II》

使用《暗黑破壞神》主題的工人頭像，讓恐懼之王為你工作。

※《魔獸世界》

聖休亞瑞的邪惡勢力跨入陌生的世界，就連艾澤拉斯世界也瀰漫著異樣的氛圍。