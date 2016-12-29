跨年 台南天氣穩定要帶外套中央社 (2016-12-29 15:21)
（中央社記者張榮祥台南29日電）迎接2017年的到來，台南今年按往例安排跨年三部曲，南區氣象中心預測，12月31日至106年1月1日清晨天氣穩定，但氣溫在攝氏17度至22度之間，想要跨年的人記得帶外套。
2016年台灣本島最後落日在台南，南區氣象中心說，日落時間約在下午5時24分至25分，台南沿海天氣預報是晴到多雲，溫度約20度至22度，想送夕陽的人要帶防風外套。
台南跨年晚會在高鐵台南站旁廣場，長達6個多小時，天氣穩定，溫度約18度至22度，略有寒風，也要穿外套。
2017年1月1日清晨迎曙光，地點在左鎮二寮，溫度約17度至19度，天氣寒冷，要穿厚外套。1051229
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