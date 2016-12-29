華南金FinTech創新競賽 全台37所大學熱烈響應 學園創意打造數位金融創新



(中央社訊息服務20161229 14:52:05)為因應FinTech浪潮，華南金控特別與資策會攜手舉辦「FinTech校際總動員 金融科技創新競賽」，整合產學研創跨界資源打造全台第一個旗艦級FinTech校園創新競賽，為期半年全台走透透，巡迴19所大學院校，反應空前熱烈，共吸引近250組競賽報名團隊，遠超過原有預計團隊數，讓華南金融集團與校園創新能量鏈結的初次體驗一次到位，也大幅提升華南金融集團深化整合校園創新力的決心。



「FinTech校際總動員 金融科技創新競賽」總決賽成果發表會於12月28日完美落幕，現場除了由華南金控董事長吳當傑、副董事長林明成、總經理張雲鵬等高階長官率領各子公司全員動員積極到場與年輕學子互動分享外，並邀請到金管會銀行局莊琇媛副局長、財政部國庫署顏春蘭副署長及資策會大數據所蕭暉議副所長蒞臨頒獎。在12月28日上午舉行的決賽，除了華南金控旗下各子公司總經理擔任評審外，更邀請到台灣 IBM 公司黃慧珠總經理、台灣金融科技公司王可言董事長、中研院黃彥男主任、TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會林志銘副理事長來擔任外部評審，由多面向來審視此次參賽作品。競賽團隊中財務金融科系與資訊科系組成比例約3:1，且眾多作品主題中以創新支付、資訊應用、未來保險等為大多數，其中有透過聲波傳遞的支付功能；有以公益角度出發結合企業CSR的創新升級服務；也有結合時下熱門的共享經濟方式打造的轉帳服務；穿戴式裝置結合社群互動的保險產品；以及將年輕人喜愛的遊戲概念放入的服務APP等，多元且不設限的創意顛覆了許多傳統金融的思維方式，也讓在初複賽中的評審感受到年輕學子所擁有的創新能量。



本次競賽共選出金銀銅獎前三名、佳作三名、創新應用技術獎一名及資策會提供的實習機會三名。金獎由來自國立台灣科技大學財務金融研究所針對「資訊應用」主題提出兼具創意設計與可行性的「Transformula」團隊獲得，該團隊以生動活潑的遊戲與回饋獎勵作為導引，設計出創新行動銀行的APP，除吸引年輕客群也深化客戶與銀行間形影不離之依賴感與黏著度；而大同大學針對學生設計新的評等機制，整合校友、學校與企業提供之獎學金等資金來源，與銀行合作成立全新的P2P貸款平台的「學願貸」，規劃除了以傳統方式支付利息之外，也能以企業實習或產學合作的勞務方式還款的創意想法獲得銀獎；而銅獎則由國立高雄第一科技大學金融研究所的「pokogogo狗」團隊獲得，該團隊作品以整合並且分析各大銀行、金融機構所發行信用卡資訊，幫助消費者快速比較各家信用卡的各種回饋，找到最適合自己的信用卡，省下在茫茫卡海裡尋找、篩選所花的時間的創意發想勝出。佳作則分別由國立臺灣科技大學「華爾街之星」團隊、國立中山大學「精靈行動科技」團隊及國立臺灣大學「HOLIHI」團隊獲得，「HOLIHI」並同時獲得創新應用技術獎。



本次競賽系列活動由華南金控董事長吳當傑及副董事長林明成領軍，整合投入旗下華南銀行、華南永昌證部B華南產險、華南永昌投信四大子公司資源，每場說明會華南金控從上到下全體動員熱情參與，將新活力帶進校園，引發FinTech創新能量，並攜手資策會技術資源，整合中研院、新創團隊跨領域的合作。於7月暑假期間開始籌劃，9月中學校開學後正式開跑，第一階段的校園說明巡迴列車與19所大專院校深度合作，透過25場100~200人的校園說明會及課程合作吸引約5,000多位學生參加，邀請華南金融集團專業講師、資策會技術講師及新創團隊與青年學子分享FinTech趨勢及應用，傳達競賽理念；第二階段於105年10月22及30日舉辦南區及北區的金融創新與科技應用體驗營，原本一場只招收200人的體驗營也因為學生反應熱烈而加收到300人，透過深度workshop體驗工坊由華南金融集團專業講師、資策會技術講師、學校教授及新創團隊，帶領參與學子一步步建立FinTech創新架構，引導學生完成競賽企劃。最終第三階段競賽報名隊伍更存原本預期的60組爆量到250組團隊突破1,000人數參加，透過書審初賽及複賽、決賽簡報等，讓學生團隊表達創新理念，決賽評審也包含新創業界、中研院、技術科技業、華南集團各子公司總經理多元領域，綜合各面向挑選獲獎隊伍。



華南金控表示，台灣金融業因應FinTech的衝擊，除了尋求創新外也應該積極培養優秀人才。此次校園競賽報名共248組團隊，近250組約1,250人次的報名參賽，參賽團隊橫跨38所大專院校，南北比例約43:57，可以顯示出目前全台校園中不分南北對於金融科技的重視及積極，也證明華南金控從校園開始培養金融科技創新人才的理念是正確的。期待透過這次旗艦型的校園競賽整合華南金融集團資源、資策會、中研院以及新創團隊的技術能量，激發學生創意發想，建立大學院校金融科技交流平台，讓年輕學子瞭解金融發展現況及科技應用趨勢，引導年輕學子們激盪出金融科技應用的創新想法，結合產學研創四方能量，一起擴展台灣金融科技創新力！



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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