油畫綻放臺灣百景之美



(中央社訊息服務20161229 14:38:31)42位畫家，油畫為步伐、創意作行囊，共同以藝術環台，創作出一百件臺灣的美好風景，金車文教基金會秉持著扶植青年畫家，鼓勵藝術創作之宗旨，推出「臺灣百景藝術」展覽，期盼透過油畫作品，喚起人們對生活環境的關懷與愛護。



位於宜蘭員山鄉「金車會議中心」即將新設的台灣百景廳展覽，從南到北、由西向東臺灣知名景點，最高建築物「台北101」、海拔最高點「玉山」與最大自然湖泊「日月潭」…等，不可錯過的台灣印象，同時包括許多耳熟能詳的建築景色及在地文化，例如充滿歷史痕跡的「安平古堡」、「英國領事館」，季節限定的「六十石山金針花」和蘭陽平原最不可或缺的象徵「龜山島」…等許多景點，同時呈現一百張台灣風景油畫。



參與本次創作計畫的畫家們來自臺灣各地，生長在這裡的藝術創作者，藉由這片豐沛土地成長茁壯，持續在追尋著藝術夢想，「臺灣百景藝術」呈現青年熱情與在地風華，期盼民眾在欣賞畫作的同時，隨著臺灣景點來趟心靈旅行。



金車「臺灣百景藝術」展覽自2017年1月1日起開放參觀，歡迎民眾前往感受臺灣之美，開放時間:週一至週日9:00~17:00，地址:宜蘭縣員山鄉員山路二段326號(金車會議中心一樓)。



訊息來源：財團法人金車文教基金會



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