美國總統當選人川普在貿易及台灣問題上激怒了中國，不過，川普似乎觸動了中國民眾的靈感，在山西太原一座購物商場就出現了一個肖似川普的公雞雕像。



創作者告訴媒體說，為了迎接明年的雞年， 一直在苦思如何設計雞的雕像，而川普的髮型及經常出現的手勢激發了他的靈感。不過，這個雕像也不是中國第一個將川普比做雞的例子，上個月，在杭州動物園的遊客就發現園中一隻金黃色的雉鳥與川普的髮型及眼神極其神似，因此將兩張照片放在一起PO上網，吸引眾人點閱。



根據中國的十二生肖，明年是雞年，不過，川普屬狗。



(照片取材自網路)



