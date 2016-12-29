【快訊】台北 1/1~1/15 好康優惠、消費訊息特報滔客 (2016-12-29 14:16)
歡喜迎接新的一年開始，期待跨年一系列活動，今年天氣逐漸回溫，是不是不該宅在家中，與親朋好友共同一起出門享好康，注意台北捷運跨年搭乘宣導，美麗華百貨、台北W飯店、amba松山意舍酒店，舉辦一系列的跨年活動，小編彙整一系列給大家，記得把文章分享出去給自己的好朋友喔！
今年跨年臺北捷運推出「分線搭乘、3線離場」的跨年撇步，連續42小時(105年12月31日6時起至106年1月1日24時，小碧潭站及新北投站除外)營運不收班！特別注意31日為假日，跨年實施人潮管制，當天15時後自行車不開放進捷運；貓空纜車配合延長營運至凌晨2時，詳情資訊請參考台北捷運官方粉絲團。
【分線搭乘、輕鬆High跨年】
◎板南線
(一)從板橋、新莊、蘆洲、松山線市區段前往：可搭乘板南線。
(二)從內湖、南港地區前往：可至南港展覽館站轉乘板南線。
◎淡水信義線
(一)從淡水、新店、中永和等地區前往：可直接搭乘或轉乘淡水信義線。
(二)從文山地區前往，可到大安站轉乘淡水信義線。
【3線離場、開心Fun元旦】
依據住家位置，預先規劃回家路線，散場更方便。
◎板南線
(一)往板橋、新莊、蘆洲地區民眾：可由國父紀念館站進站。
(二)往內湖、南港地區民眾：可由永春站進站。
◎淡水信義線
往淡水、中永和地區民眾：可由信義安和站或象山站進站。
◎松山新店線
往新店地區民眾：可由南京三民站進站。
「美麗華百樂園」與「美麗新廣場」迎接跨新年，在大直百貨商圈舉辦跨年煙火演唱會，推出「317秒彩虹煙火」，跨年煙火演唱會與EDM電音派對聯合舉辦，和民眾迎接新年活動，提供大家不同地點的台北跨年活動。
邀請知名歌手魏如昀、艾怡良、戴愛玲、陳勢安等明星，另外，邀請藝人敖犬跨界領軍DJ電音秀，即日起在美麗華百樂園消費滿五千送三百週末特別加碼活動，請大家提早出門參加活動。
台北W飯店跨年舉辦，「2017 NEW YEAR NO RULES肆無忌旦、新年撒歡跨年派對」，於10樓酒吧WOOBAR與池畔酒吧WET BAR地點，邀請國際知名DJ至現場HIGH翻現場，紫艷中餐廳、the kitchen table西餐廳推出跨年夜菜單，每人以3,688元+10%品嚐到頂級食材及創新粵式菜餚，體驗到頂級跨年新享受。
amba松山意舍酒店於今年7月開幕，擁有基隆河及101大樓雙景觀，今年推出「狂Fun跨年DJ Party」，活動提供無限暢飲雞尾酒、氣泡酒及精緻點心，雙享受感受到跨年娛樂震撼。
(以上圖片取自店家官網、FB)
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