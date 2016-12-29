精品義大利無奶油麵包 每天限量供應的健康地中海原味滔客 (2016-12-29 14:17)
年終的聚餐總是一攤接著一攤，有時想吃得簡單一點，想快速填飽肚子，也要能吃得無負擔，而位於中山區農安街的一間主打無奶油手工製作的無奶油麵包，就是極受到老饕們熱愛的健康養生麵包店。
在日式料理餐廳林立的街上，這間義大利無奶油麵包以簡約的大片玻璃作為門面，初造訪時會讓人不禁懷疑是否真的是間麵包店，然而推門入內後，則應證了其精品麵包店之名號，以花崗岩打造的店面，松露專用展示架來陳列麵包，店內的口味並不多，每個用心製作的手工麵包需耗時三到五小時，一天僅兩百個限量供應，常常一出爐就被搶光，尤其是店內的人氣拖鞋麵包，後來熟客們都知道要先下單預訂，才能確保吃到美味健康的麵包呢！
這裡的正統義大利麵包，採用純天然酵母發酵，無添加奶油、防腐劑、香料等常見添加物，無鹽或少鹽，不加糖、只加少許橄欖油，堅持地中海原味，保留原始食材的營養與淡淡的香味。而長時間發酵的老麵嚼勁口感，揉合著橄欖油的清香，微鹹的口感不僅讓人一口接一口，完全不油膩，吃完後也不會容易漲氣。
開義大利品牌服飾店起家的劉老闆，長年受到義大利時尚文化的薰陶，連麵包的切片方向及食材分層、顏色配置都很講究，希望麵包看起來好吃，而嘗起來更是好吃，這才是他心中合格的完成品。
由於正統的義大利麵包，在接觸乾燥的空氣後很快就會變硬了，當天若沒有食用完畢，就放入塑膠袋中或密封冷凍，欲食用前再噴點水放入烤箱回烤，就可以再次享用如剛出爐麵包的口感喔！
另外，若是一天前先訂購，滿兩百元以上可享有九五折，而滿三百五十元以上則為九折，提早預訂才不會向隅。
Casa Prima義大利無奶油麵包
台北市農安街61號(近中山國小站)
(照片取自店家官方臉書)
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