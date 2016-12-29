香港新捷運啟用 交通四通八達中央社 (2016-12-29 15:10)
香港新一條捷運於28日落成啟用，令香港東西南北交通全面連接，完全四通八達；圖為新落成的港島南區線。（港府提供）中央社記者張謙香港傳真 105年12月29日
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