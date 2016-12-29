手機無線充電 高鐵候車區提供服務中央社 (2016-12-29 15:10)
台灣高鐵29日表示，即日起在沿線12個車站候車區增設智慧型手機「無線充電服務」，提供手機沒電又未攜帶充電設備旅客最即時且便利的充電服務。（台灣高鐵提供）中央社訌者汪淑芬傳真 105年12月29日
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