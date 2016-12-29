《暴雪英霸》釋出2016年回顧 預告明年推出更多內容NOWnews今日新聞 (2016-12-29 14:51)
Blizzard旗下《暴雪英霸》於今(29)日在Youtube頻道上公開2016年回顧影片，同時預告將在2017年帶給玩家更多內容。
Blizzard表示，在今年《暴雪英霸》共推出了16名新英雄、49個新造型、4組傳奇造型、2張全新戰場、天梯重製、排名賽季、個人化數據、非排名模式、MVP 系統，以及大亂鬥模式，透過影片可以一窺今年所有更新，並預告將在2017年推出更多全新內容。
Blizzard近期不斷釋出《暴雪英霸》「祖爾金」的相關資訊，有興趣的玩家可持續鎖定NOWnews電玩中心報導。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鳳梨酥．台灣 造型 鳳梨酥．金鑽鳳梨酥．紅豆食府 菠蘿 土鳳梨酥．向陽房 鳳梨酥．手信坊 鳳梨酥．手工 鳳梨酥 10．茗太祖 鳳梨酥．九福 鳳梨酥 227g．晶鑽 鳳梨酥．貝爾 鳳梨酥．新東陽 鳳梨酥．鳳梨酥 義美．原味鳳梨酥．先麥鳳梨酥．土鳳梨酥．鳳梨酥 禮盒．咖啡 土鳳梨酥．鳳梨酥禮盒．俊美鳳梨酥．九福 鳳梨酥．黃金鳳梨酥．鳳梨酥棉袋．燒餅 鳳梨酥．法布甜 鳳梨酥．鳳梨酥 台中．義美 鳳梨酥．costco 土鳳梨酥．ROYAL 鳳梨酥．法雅 鳳梨酥
- 華碩X99平台【革命艦隊】Intel i7八核 GTX1080-8GD5獨顯 SS
- CITIZEN Eco-Drive 星辰 極光時尚電波腕錶 AT9070-51L
- MAGY 玩味造型元素 雙皮質拼接高跟魚口鞋-粉色
- 【C'est Chic】村上收音機長方凳-掀蓋式
- SONY XPERIA XA智慧手機F3115黑
- 【SUMDEX】PON-396 X-sac 航遠商旅背包16~17吋/iPad10吋
- Bernice-德里克2.7尺二門鞋櫃-79x40x106cm
- 【SEIKO】KINETIC 人動電能時尚腕錶(5M82-0AV0S 銀色)
- [自然行] 巧克力之吻 手工彩繪收納矮櫃(胡桃咖啡/實木免組
- PUMA-698 Ignite男慢跑鞋-黑
LOL青鋼影天賦符文攻略 LOL卡蜜兒應該如何出裝【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
三星Note7召回政策有變：僅售後中心退貨補貼縮減【北京新浪網】
三星全新A3/A5渲染圖曝光 要是防水你買不買？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》