▲《暴雪英霸》釋出2016年回顧。（圖／翻攝自網路）

Blizzard旗下《暴雪英霸》於今(29)日在Youtube頻道上公開2016年回顧影片，同時預告將在2017年帶給玩家更多內容。

Blizzard表示，在今年《暴雪英霸》共推出了16名新英雄、49個新造型、4組傳奇造型、2張全新戰場、天梯重製、排名賽季、個人化數據、非排名模式、MVP 系統，以及大亂鬥模式，透過影片可以一窺今年所有更新，並預告將在2017年推出更多全新內容。

Blizzard近期不斷釋出《暴雪英霸》「祖爾金」的相關資訊，有興趣的玩家可持續鎖定NOWnews電玩中心報導。