特維斯去中國了，中國足球又爆買了，世界最高薪，超過C羅。

日本雅虎在今天的主頁10條推薦新聞上，轉載了《足球帝王》《SOCCER KING》的文章——《特維斯正式轉會上海申花！世界最高薪嗎？亞冠可能和鹿島對陣》一文

文章中說——

中超的上海申花在29日通過官方網頁發表說，原博卡青年隊所屬的阿根廷國腳前鋒特維斯將正式轉會該隊。

現在32歲的特維斯在母國阿根廷的博卡青年隊開始踢足球，2006年經過科林蒂安轉會到歐洲，2007年進入了曼聯隊踢球。那之後又去過曼城和尤文圖斯，職業生涯獲得過3次英超冠軍和2次意甲冠軍。

該選手在2015年6月回到博卡青年隊，本來有消息說他會在2016年年底退休，但是現在卻去了中國。

俱樂部沒有發表轉會費和年薪的正式消息，不過義大利的《米蘭體育報》報導說，特維斯將得到世界最高周薪72萬歐元的待遇(約8900萬日元，相當於日本一支J聯賽球隊非國腳一線主力3人的年薪)。

他加入的中國上海申花隊在本賽季的中超排名第四，2017年將會參加亞冠附加賽的比賽，如果通過附加賽的話，將會進入正賽和鹿島鹿角對陣。

22日，上海上港剛剛從切爾西獲得了巴西國腳奧斯卡，特維斯是今年冬天中國俱樂部的第二次爆買。

在這篇文章后，日本球迷們留言說——

「在中國賺飽了，也請帶錢回到阿根廷去。」讚成2781 反對470

「感覺上就是，退休后，又找了個不錯的工作，這工作的薪水很不錯。」讚成1921 反對319

「不專門去歐洲也能在亞冠看到大牌，這應該感謝中超。」讚成2437 反對645

「最高薪才8900萬日元，真便宜啊，後來才發現是周薪，周薪……」讚成247 反對29

「好懷念在J聯賽能看到巴西國腳的日子啊。」讚成259 反對45

「以前是中東，現在是中國，喘氣聲也請小一點好么。」讚成339 反對67

「真能花錢啊，到底從哪裡來的那麼多錢啊。」讚成306 反對60

「可以得到很多錢，這也算是一種承認，但是人和人對於金錢的感覺還是不同吧。」讚成214 反對51

「退休前撈一把的感覺。」讚成197 反對47

「能夠獲得和高水平選手比賽的好機會，還是不錯的。」讚成85 反對22

「就在中國一年……也就是這樣吧。」讚成4 反對0

「要是有邀請的話，本田圭佑也應該去，足球不只是有歐洲的，幹嘛非在米蘭一棵樹上弔死。」讚成131 反對34

「最後想回母隊退役，為此尤文幾乎是不要錢給了博卡，結果卻變成了母隊的搖錢樹，這結局真的金錢好可怕，不過都要退休了，過了30歲還能拿到周薪1億日元的踢球人，真的很少。」讚成181 反對36

「世間就是看錢的，如果我能在中國拿到比我現在高2到3倍的工資，我也會去的。」讚成1051 反對332

「太貴了，這錢就是聯賽和亞冠都贏了，俱樂部也是赤字，中國就在想著怎麼買大牌，不考慮任何其他的是吧。」讚成87 反對19

「首先有了好球員，對於球隊和聯賽水平都會提升吧。」

「就是有超級賽亞人幫助，但是有中國球員這種密斯塔撒旦級別的，也是沒用的。」讚成87 反對29

「感覺就是最後再打一次小時工。」讚成16 反對5

「我以為特維斯會在博卡青年掛靴呢。」讚成17 反對3

「南美國腳20多歲的也去中國了，也許中國國腳也能在幫助下提升水平吧，足球踢得好就能賺的多，這是世界皆準的道理。」讚成37 反對11

「日本球隊沒有能出得起這價錢的。」讚成32 反對10

「太牛了，這錢，這錢誰都去了。」讚成14分 反對1

「周薪8900萬日元，真是難以想像，其實每周還有2天休息日的對吧。」讚成19 反對4

「中國經濟沒事嗎？不是說正在下滑嗎？」讚成25 反對6

「奧斯卡來了，特維斯來了，為啥我卻一點也不想看中超呢？」讚成14 反對9

「特維斯已經是老朽了，和奧斯卡不一樣。」讚成15 反對4

「日本J聯賽每隊每年可以分的錢從1.5億日元漲到了3億日元，但是看了這個新聞，發現都要哭出來了。」讚成43 反對6 (周超)