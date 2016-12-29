日期:12月29日，金州勇士在主場以121-111戰勝多倫多猛龍，勇士當家控衛斯蒂芬-庫里首發出場36分鐘，18投9中，三分球6投3中，得到全隊最高的28分，外加7個籃板和7次助攻。

今天這場比賽開始之前，庫里在接受採訪時表示如果這個賽季他的數據不好，他願意接受這個事實。勇士主帥科爾也極力為庫里辯解，並表示庫里一直在努力適應杜蘭特。

此外，庫里希望勇士隊能夠在進攻端多打擋拆，這樣能發揮出他更大的優勢。

今天這場比賽開始后，勇士通過流暢的進攻配合一度把猛龍打花，庫里在開場后的狀態也不錯。第一節進行到還剩8分45秒，庫里接到杜蘭特的助攻完成一個突破拋投。緊接著還剩7分48秒，庫里在運球時突然拔起來三分出手命中，而這個三分直接迫使猛龍喊了暫停。

首節，勇士打出一波42-17，庫里得到5分、4個籃板和3次助攻。

但是第二節開始后，猛龍展開了瘋狂的反撲，本節進行到還剩不到3分鐘，猛龍將落後分差縮小到只剩5分。此時，庫里在進攻端完成了一個突破上籃，為勇士穩了一下局面。本節還剩34秒時，庫里接格林的助攻命中一個後撤步跳投，並幫助勇士重新擴大領先優勢。

半場結束時，庫里的數據是10分、5個籃板和6次助攻的三雙節奏。

下半場開始后，庫里的手感依然不錯，第三節還剩8分25秒，庫里在左側底角命中了一個三分球，還剩4分多鍾時，庫里在三分線外晃開德羅讚的防守再出手，儘管沒進，但是造成了德羅讚的犯規，隨後庫里3罰全中。

緊接著沒多久，庫里又玩起了背後傳球，並且助攻克雷-湯普森三分命中。

關鍵的第四節，猛龍又展開反撲，並且一度將落後分差縮小到個位數。本節還剩5分24秒，庫里運球強打洛瑞並完成一個突破上籃，使得勇士領先11分。但是從這個進球之後，勇士在3分鐘內一分未得，結果猛龍將分差縮小到只有5分。

關鍵時刻，站出來的依然是庫里，最後還剩2.3秒，杜蘭特三分出手不中，但是庫里在籃下處於很好的位置，他把猛龍的羅斯死死卡在自己的身後，並搶到了一個極為關鍵的前場籃板，而且還造成羅斯的犯規。隨著庫里2罰全中，勇士的領先優勢變成了7分。

最後13秒，庫里再次單挑洛瑞，並完成了一個突破上籃。

全場比賽，庫里18投9中，三分球6投3中，得到全隊最高的28分，外加7個籃板和7次助攻。值得一提的是，庫里在職業生涯里對陣猛龍場均能得到30.4分和8.3次助攻，這兩項數據比庫里對陣其它任何球隊時都要高。今天，庫里的表現已經基本達標，即便他的數據在本賽季出現了明顯的下滑。

（羅森）