日期:12月29日，金州勇士在主場以121-111戰勝多倫多猛龍。本場比賽上半場，勇士和猛龍各打了一節好球，雙方輪番打出進攻高潮。

今天這場比賽的一大看點就是彙集了當今NBA兩支進攻效率最高的球隊。截至目前，猛龍以每100回合得到114.3分的進攻效率高居聯盟第一，勇士以每100回合得到113分緊隨其後。

本場比賽開始后，勇士借主場優勢打出了一波強勢進攻，第一節前5分鐘，勇士打了猛龍一波22-4，直接把猛龍打懵了。那段時間，猛龍只靠著德羅讚和瓦蘭得到4分。勇士的這波進攻展現出迅雷不及掩耳之勢，湯神的定點三分+格林的快攻+庫里的不講理快攻三分+格林和杜蘭特的空位三分，讓猛龍在防守端無暇顧及。

勇士的這波進攻高潮讓猛龍在整個第一節都沒有緩過來，結果就是勇士在第一節以42-17贏了猛龍多達25分。

然而第二節開始后，場上風雲突變，勇士可能有些放鬆，一上來就出現了一些不該有的失誤，而猛龍則開始找到節奏，本節前6分鐘，猛龍打了勇士一波18-6的進攻高潮，到了第二節還剩不到3分鐘的時候，猛龍一度追到51-56。猛龍這波高潮打得很簡單，簡而言之就是洛瑞單打結束之後德羅讚單打，德羅讚單打之後再讓洛瑞單打。

但是在凱文-杜蘭特的帶領下，勇士在上半場最後2分多鍾內打出一波14-2，並在上半場結束時以72-55領先。

兩支全聯盟進攻最頂級的球隊在上半場的24分鐘內輪番打出進攻高潮，無疑讓觀戰的球迷覺得非常過癮。

從比賽來看，雖然勇士和猛龍的進攻效率都很高，但是兩支球隊的進攻方式截然不同。勇士這邊主要依靠各種各樣的傳球拉出空間，全隊的得分點也分佈得較廣；猛龍那邊則主要依靠球星的個人能力，后場雙槍的德羅讚和洛瑞的鑿分能力非常了得，而且基本上都以中距離投籃和攻擊籃框為主，再加上替補席上的泰倫斯-羅斯突然發威，使得猛龍在第二節一度掌控局面。

雖然勇士和猛龍是兩種完全不同的進攻風格，但是各有特點，而且在比賽中都管用。

（羅森）