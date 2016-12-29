日期:12月29日消息，近兩年，澳大利亞網協一直在業餘網球俱樂部以及低年齡段的青少年比賽中積極推廣名為「快四（FAST4）」的網球賽制。而即將到來的新年霍普曼杯賽混雙比賽也將採用這一賽制。

「快四」賽制能加快網球比賽的節奏。2015年1月12日，這一規則首次在網球比賽中亮相，已經退役的澳洲名將休伊特和即將在霍普曼杯復出的瑞士球王費德勒都表示喜歡這一賽制。

霍普曼杯賽總監保羅-凱爾德里宣布了混雙比賽採用「快四」賽制的決定。在新規則中，不存在擦網重發，平分后沒有佔先，對陣雙方採用4局優勝制。局分戰成3-3后，雙方進入「搶七」，先拿到5分的一隊贏得搶七。

「快四賽制能為這項運動注入新元素，對於對陣雙方以及球迷而言，都是有趣的體驗。」凱爾德里說，「這種賽制非常適合混雙比賽。而且參賽球員都會參加傳統的單打比賽，所以這種方式能讓混雙比賽更精彩。」

（Chen）