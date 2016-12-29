日期:12月28日，NBA是個籃球聯盟，但也是商業聯盟，娛樂聯盟，不少球星都有獨具特色的江湖綽號，這綽號體現了他們的風格，也提升了他們的商業價值。下面，就讓我們一同盤點NBA歷史20大經典綽號（注：本次盤點只以綽號經典程度排序，不涉及球員個人能力）。

20.微笑刺客，Zeke，THE BABY-FACED ASSASSIN

伊塞亞-托馬斯天生一副娃娃臉，而且始終帶著微笑，誰能在看到這幅面容時想到他就是壞孩子軍團的老大？THE BABY-FACED ASSASSIN是對手教練給出的綽號，但這個綽號比較常見，斯蒂芬-庫里也被冠以同樣的綽號。而托馬斯更獨特的綽號是「Zeke」，這個單詞源自聖經，是Ezekiel的別稱，可以理解為Isiah的正體。而Zeke與刺客又是諧音，這是一個非常經典的中英文音譯、意譯完美融合的綽號。

19.大基本功，The Big Fundamental

蒂姆-鄧肯的球風樸實無華，性格悶騷內斂，導致很多人、尤其是媒體人認為鄧肯太無聊了，《體育畫報》曾稱鄧肯是「安靜、無聊的MVP」。而他紮實過硬而又返璞歸真的球技也為他贏得了「大基本」的綽號，這既說明鄧肯基本功紮實，又說明鄧肯是球隊的重要基石。

18.真理，The Turth

這一綽號來自NBA表演藝術家沙奎爾-奧尼爾，保羅-皮爾斯當時在湖人主場打出了一場非常漂亮的比賽，全場轟下42分，奧尼爾賽后稱皮爾斯真他X的是比賽的「真理」。這個綽號也堪稱是NBA歷史最高冷綽號，因為任何綽號都可以被其反制，比如——「真理不需要答案」。

17.手槍，The Pistol

馬拉維奇是美國籃球界的一代巨星，他的球風華麗，得分能力逆天，在NCAA和NBA都有赫赫威名。至於手槍這個綽號，則是形容他投籃如同從腰間把槍一般酷炫精準。

16.白巧克力，The White Chocolate

傑森-威廉姆斯的球風並不像傳統白人那樣保守，而是華麗風騷，又靈動十足，國王隊的宣傳主任沙帕德在看到賈森威廉姆斯練球后，就替他取了這個綽號，認為他內心就像黑人一樣，而且也具備黑人的爆發力。

15.半人半神，Half-Man， Half-Amazing

文斯-卡特年輕時球風勁爆，體能逆天，他的扣籃就像是天外飛仙一般，騰空和滯空都非常誇張。加上他原來在多倫多打球，所以得到了很多綽號，比如Vinsanity（文斯旋風）、Air Canada（加拿大飛人，加拿大航空），當然，最有名也最有氣勢的是Half-Man， Half-Amazing——半人半神。

14.人類電影菁華，The Human Highlight Film

因為多米尼克-威爾金斯球風勁爆華麗，扣籃尤其精彩，得到了這個綽號。

13.海軍上將，The Admiral

大衛-羅賓遜曾在美國海軍服役，選秀被選中後過了兩年才登陸NBA，因此球迷就給他取了充滿個人色彩的綽號。當然，羅賓遜的個人能力也很強，所以最終他陞官為「海軍上將」，如果是個無名小卒，那綽號可能就是「海軍下士」了。

12.大夢，Big Dream

奧拉朱旺的球風華麗詭異，在上休斯頓大學時，籃球解說員就給他取了這個綽號，這其中也有一些諧音的因素。

11.便士，Penny

哈達威這輩子算是跟口音較勁了，他本來的名字應該是「Anthony（安東尼）」，但是醫生聽成了安芬尼（Anfernee），結果就給定成了安芬尼。但是便士的祖母口音非常重，在召喚自己孫子時，聽起來非常像Penny，因此哈達威就得到了這個綽號，好在這個綽號還不錯。

10.J博士，Dr.J

J博士朱利葉斯-歐文的綽號來自他的朋友。J博士小時候有個朋友叫萊昂-桑德斯，他們是撒尿和泥的交情。後來他們分別給對方起了綽號，J博士給桑德斯起了個綽號叫「教授」，而桑德斯也給他起了「J博士」這個綽號。

9.滑翔機，The Glide

克萊德-德雷克斯勒球風勁爆瀟洒，騰空能力極強，再加上他的名字叫Clyde，與滑翔機的英文Glide很像，因此就得到了這個綽號。

8.手套，The Glove

1993年西區決賽，佩頓很好地防住了凱文-約翰遜，賽后，佩頓的一個朋友（也有說是親戚）評價說：「這就像手套罩住了籃球。」此後，防守強悍的佩頓也就得到了這個威風而形象的綽號。

7.大蟲，The Worm

羅德曼生性奇葩，小時候就不省心，有人說他喜歡在地上亂爬，又有人說他在玩遊戲機的時候喜歡扭動身體，因此就給他起了「The Worm」這個綽號，意思是蠕蟲，小蟲子。但是後來羅德曼變成了惡漢，這個綽號在進入中國時被翻譯成「大蟲」，一方面羅德曼再也不小了，另一方面，大蟲在中文中有老虎的意思，老虎一身花紋，而羅德曼一身紋身，也是相得益彰。

6.郵差，The Mailman

馬龍進入NBA后練出了一手穩定的中投，再加上一身鋼筋鐵骨，很少缺陣，表現十分穩定，因此別人認為馬龍的投籃就像是郵差送信一般風雨無阻、準確無誤，所以給了他這個綽號。但後來，馬龍也吃了虧——皮蓬的名言：郵差周末不上班。

5.黑曼巴，Black Manba

這個綽號是科比自己起的，他在一次接受採訪時分享了自己的綽號「黑曼巴」。理由是科比希望自己的球技能像曼巴蛇一樣，出擊時有最快的速度，準確率達到99%。後來，黑曼巴也成為科比的個人商標，融入了很多商業價值。

4.答案，The Answer

艾弗森的綽號有很多，「答案」是最有名的一個。這個綽號應該是在他上大學之前就有了，具體來源已經不可考證，有人聲稱這個綽號是自己取的，並想讓艾弗森分他一些錢。不過艾弗森自己也很認可這個綽號，他還有一處同名紋身（肩膀）。這個綽號後來也為艾弗森帶來了財富，他的球鞋就分為「QUESTION」和「ANSWER」等系列。

3.鯊魚，Shaq

奧尼爾的綽號也很多——大柴油機、大亞里士多德、超人……但是他的名字沙奎爾諧音帶來的「鯊魚」則是最形象、流傳最廣的。鯊魚的強悍、嗜血、兇猛和恐怖，也正是奧尼爾在籃下的真實寫照。

2.魔術師，Magic

魔術師的球風華麗無比，這個綽號也完全體現了他的球風特點。說起NBA球星的綽號，恐怕再也沒有比魔術師更出名的了——他連自己的本名「埃爾文」都不怎麼用了。

1.飛人喬丹，Air Jordan

還用解釋嗎？神永遠在天上飛。而這個綽號，更是成為體育商業史上的奇迹。

（咕噠）