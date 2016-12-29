切爾西球星奧斯卡加盟中超球隊上海上港，這讓全世界足壇都為之震驚。有不少人認為，奧斯卡去中超是「自甘墮落」的決定，不過奧斯卡的切爾西隊友威廉證實，奧斯卡本人對加盟中超非常高興。

奧斯卡以高達6000萬歐元（約合5120萬英鎊）的轉會費，加盟了中超球隊上海上港。日前，奧斯卡的巴西老鄉兼切爾西隊友威廉談及了奧斯卡的轉會，他透露奧斯卡本人對加盟中超非常開心。

威廉表示：「奧斯卡是我非常要好的朋友，看到他離隊轉會至上海上港，我很傷心。不過，他本人很高興，所以我也就釋然了，也對此感到高興。他接下來要在中國踢球，所以我只能祝他好運了。」

奧斯卡早在2012年便加盟了切爾西，威廉在2013年加盟切爾西后，得到了這位巴西老鄉的很多幫助，對此他非常的感激，威廉表示：「我會和奧斯卡繼續保持聯繫的，哪怕他在中國，我還在切爾西。當我剛加盟切爾西時，他給予了我很多幫助。我在這裏想說的是，謝謝他為我做的一切。」

本賽季，自從孔蒂變陣3-4-3后，奧斯卡便失去了主力位置。正是因為在切爾西淪為邊緣人，奧斯卡才決定轉會至上海上港，而威廉雖然不舍好友離開，但他還是為老鄉送上了祝福。

（小九）