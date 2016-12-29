此前無束縛3D幻想大作《天諭》精彩紛呈的公會聯賽，想必讓諭霸們印象深刻。而在遊戲首部職業資料片「業影輪迴」中，更是重磅推出了全新跨服對抗公會聯賽，伺服器的隔閡就此成為歷史，全遊戲最強的公會之間，將會展開一場場高槽迭起的巔峰對決，龍爭虎鬥的激烈賽事，將會是全遊戲的最強盛會。

賽制更新 跨服決戰一觸即發

相較於舊版的公會聯賽，新版在原有青龍、白虎的分組基礎上，加入了更為公平合理的聯賽匹配機制，之前的積分制轉變為更加精彩的軍團制。同一個伺服器的參賽公會，相當於是一個整體的軍團，內部首先通過匹配比賽一決高下，最終出線的前四強公會，將會作為代表本服的精銳力量，在跨服之戰上迎擊其他伺服器參賽隊伍。前兩輪的比賽是在本伺服器內部，角逐出四隻最強的隊伍，然後由他們代表本伺服器，與國戰匹配服的強者經行最終對決。

無上榮耀 規模空前熱血激鬥

代表本伺服器參加跨服決賽，無論最終結果如何，那也是至高無上的榮耀，因為舊版公會聯賽只是本伺服器頂級PVP玩家的一場盛會，而在新版公會聯賽，跨服對決的模式則讓玩家們的視野一下拔高了許多。只有更高級的平台，才會讓玩家們更加清楚自己的實力，所以前兩輪的本服內部爭鋒，比之舊版本的公會聯賽，其精彩程度也只會有過之而無不及。同時由於參賽隊伍都是服內頂級PVP玩家，他們的隊伍配置、團隊配合、戰場指揮，將會構成一道戰場上靚麗的風景線，讓比賽的精彩程度更加出類拔萃。

瞬息萬變 至強對抗問鼎天下

新版公會聯賽最精彩的看點，無疑是最終一輪的決賽，由兩個伺服器的八隻頂尖團隊組成的陣容，將會上演一場空前出彩的王者之戰。而公會聯賽中空地一體的作戰體系，更是為他們提供了一個絕佳的舞台，所以決賽的戰況可以說是瞬息萬變的，雙方比拼的不僅僅是玩家的素質和配合，還有雙方指揮官之間的鬥智鬥勇見招拆招，根據戰況和地形的不同，各種別出心裁的戰術和陣容更換，相信會使本屆聯賽充滿了看點，當然賽事的獎勵也是非常豐厚，不僅有大量國家貢獻、商會通鈔等物品，勝者隊伍還有機會贏取超稀有翅膀風翔天翼，盡顯王者風采。

跨服盛會決戰在即，熱血戰鬥激情碰撞，戰場的號角即將吹響，逐鹿雲垂問鼎天下，就在新版公會聯賽。

《天諭》是由網易盤古工作室研發的大型無束縛3D幻想MMOPRG。歷時六年、耗資過億，作為網易年度戰略級作品，《天諭》邀請著名作家江南一起構架東方幻想世界，設計16170000㎡無縫地圖，晝夜交替，風景如畫；革新傳統RPG戰鬥模式，融入動作元素，強調走位配合，並帶給玩家極具挑戰性的超級副本、千人同屏的激情領地戰；遊戲內還設計了雙飛行、角色私人定製、工會建設等豐富系統玩法。內容豐富，自然大有可玩！

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