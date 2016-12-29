《黎明殺機》人類怎麼搭配好呢?很多玩家都在摸索人類技能搭配方案，下面就為大家帶來玩家「七音藍光」提供的強力搭配方案詳解，一起來看看吧!

搭配:

所屬人物：勞麗

效果：被殺手抱起後會出現一次QTE，點對可以掙脫殺手並擊暈5秒(會被屠夫技能消減)

推薦指數：5星

優點：另一條生命，可拖延大量時間甚至讓你逃脫殺手的追蹤，也是你可以浪的資本，不帶這個技能還是乖乖開電機吧，在小遊戲削弱后的版本基本是必帶的技能了。

缺點：BUG多，可能會被騙掉，在一次都沒有點空格的情況被抱摔不會失效，只要點錯一次當局就會失效，點中被抱摔可能會當局失效也可能不會。

所屬人物：朴·傑克

效果：受傷后發動，100%沒有呻吟的聲音

推薦指數：4星

優點：對於受傷后卡視野有奇效，對萌新屠夫有奇效，特別是針對不會看血跡的屠夫

可在彈射拉開距離並卡視野后躲入柜子，並且完美克制鳴喘。

缺點：對老屠夫無效，知道你有這個技能后就會針對的看血跡了，不要為了卡視野浪費了好不容易拉開的距離，一旦卡視野失敗翻車幾率大大增加。

所屬人物：妮埡

效果：新版觸發落地效果后可以彈射的速度奔跑3秒，硬直減少75%，並且冷卻時間為40秒，效果不與彈射疊加

推薦指數：4星

優點：在沒有彈射的情況下可以用於拉開距離，且冷卻時間較短

缺點：需要熟悉地圖，並且能合理運用可墜落地形，使用難度高，人皇溜鬼可帶技能。

所屬人物：朴·傑克

效果：實際為大大增加工具箱的破壞使用率(不帶此技能的情況灰箱子可以拆一個鉤子三個夾子，黃色工具箱可拆兩個鉤子，此為理想狀態，阿萊克斯帶鋼鋸切割線同樣只能拆兩個鉤子)

推薦指數：3星

優點：帶阿萊克斯的情況下可以快速的擼完所有的鉤子和夾子，讓沒有帶鐵手和處決的屠夫痛不欲生

缺點：擁有較大的不確定因素，對溜鬼沒有絲毫的用處，比較消耗時間，比較拉仇恨，容易被發現並且可能會被追到死，有處決除了拆夾子基本就廢。

所屬人物：梅格·托馬斯

效果：所有電機開啟生效，3級技能可以讓你瞬間恢復一格生命(瀕死到受傷，受傷到痊癒)，並且提供一次爆發衝刺

推薦指數：3星

優點：起死回生的好技能，在能語音溝通的情況下可發揮奇效

缺點：只有在開啟電機的情況下有用，路人局不推薦帶，地窖局無用

所屬人物：領導

效果：如圖，8米內的倖存者會得到一個BUFF，修電治療破壞加快8%

推薦指數：3星

優點：輔助神技，多人修電救人摸人效率會很高，適合車隊帶

缺點：帶這個技能的人需要比較活躍，並且有強大的判斷能力，如果你只是想著修電的話，可能你不能最大限度的發揮它的作用，萌新不推薦帶

所屬人物：領導

效果：透視36米範圍內的所有倖存者

優點：便於合作修電還有配合，還有一點最重要的，方便送快遞(只適用於路人局，只要你不怕被隊友罵的話，以後被送快遞的別說是因為我啊)

缺點：範圍一般，其他的也沒什麼了，如果有，就是占格子，車隊不推薦帶。

所屬人物：黑妹

推薦指數：3星

效果：可以無限範圍透視受傷還有瀕死的隊友

優點：有時候帶妹有沒有一種感覺，想幫妹子接快遞但是找不到人，有心無力的感覺。有了這個技能，麻麻再也不用擔心我救不了妹子了，是時候展現你男人風範的一幕，為她擋刀為她去死，撩妹神技，帶了這個技能你可以通過受傷的隊友判斷屠夫的位置然後考慮是拆鉤還有修電，或者摸箱子，不錯的技能。

缺點：需受傷條件。占格子

推薦指數：3星

優點：有了它麻麻再也不用擔心我成非酋了，瞬間脫非入歐，摸綠摸紫信手拈來，最好在附件足夠的情況下帶

缺點：僅限摸寶，占格子。

以上就是玩家提供的人類強力推薦搭配，希望能對各位玩家有所幫助!