《王者榮耀》巔峰對戰：酷派改變者S1「游」你品鑒北京新浪網 (2016-12-29 14:08)
《王者榮耀》巔峰對戰，知名美女雙胞胎主播現場直播，集讚贏酷派改變者S1……酷派改變者S1繼上海發佈會後又在北京開了一場看點滿滿的品鑒會。
這場品鑒會於12月28日在北京的知名藝術區——798藝術中心小柯劇場麩子餐廳舉行。酷派改變者S1產品經理、多家媒體和熱情的機友玩家共同出席並品鑒了酷派改變者S1帶來的極致使用體驗。
超凡順暢燃爆「遊戲王者」
品鑒會上，酷派產品經理對酷派改變者S1的各項性能，和其在遊戲方面的優化進行了詳細的講解。高通驍龍821處理器、4G的大運存、4070mAh大容量電池，這樣的頂級配置讓我們看到了酷派改變者S1的滿滿誠意。
內置的手游加速功能、智能溫控功能，更是讓現場的諸多遊戲玩家交口稱讚。縱觀市場上眾多智能手機產品，這款性能穩、溫度低、電量足的手機從各個方面提升了遊戲玩家的體驗水平。在產品經理講解之後的互動問答環節中，到場的媒體嘉賓、遊戲玩家們踴躍舉手回答，顯然被講解吸引，對酷派改變者S1產生了濃厚的興趣。
國內第一支女子電競戰隊5LOVE成員及創始人，雙胞胎美女遊戲主播講述了作為玩家，她們自身玩《王者榮耀》的經歷和攻略，並現場分享了試用酷派改變者S1的體驗。能和這樣顏值與技能並重的美女主播交流遊戲技能，不少觀眾直呼不虛此行。姐妹花的「提問送禮物」也把品鑒會推向了一個小高潮。兩位的直播間更是吸引了大批網友。
「過癮」的顛覆對戰
兩組嘉賓的發言后，品鑒會進入高潮，從現場隨機選出的5位觀眾，與職業戰隊成員、雙胞胎姐妹花一起在現場進行了《王者榮耀》5V5激烈對戰，為了保證遊戲的公平性，職業戰隊成員與玩家、達人混合分組，紅、藍兩隊的PK十分激烈，落後的紅隊上演了一次「大逆襲」，讓觀戰的嘉賓大呼「過癮」。玩家們也在熱烈的遊戲氛圍中感受到了酷派改變者S1的順暢操作、保真音效等各項卓越性能。
品鑒會現場，活動方和到場的媒體、觀眾聽講解、看對戰，將現場的照片發到朋友圈，不少人表示剛把酷派改變者S1的試用體驗和照片發到朋友圈就引來一大波「自來水」紛紛點讚，不少人在朋友圈留言「這樣的配置加外觀絕對可以引領新年手機潮流」、「這配置，絕對遊戲圈的一股清流」、「看來這次國產手機沒讓我失望「，酷派改變者S1在朋友圈獲得一片點讚，最後現場集讚前三名還獲得了酷派改變者S1手機在內的精彩大獎。
一大波互動、遊戲、獎品后，這次精彩又有趣的品鑒會在一片點讚聲中結束了。但是酷派改變者S1的更多亮點，還需要您親身去嘗試才能體會到。這個年終歲首，每一台酷派改變者S1都在等你來品鑒。
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