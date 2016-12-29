元旦即將來臨！網易和風匠心巨制《陰陽師》開啟了盛大的新年祭慶典，為大家獻上全新內容和福利，回饋玩家在2016年對遊戲的熱情支持。從12月23日起，《陰陽師》官方已經陸續推出了SR式神青坊主、「冬日美食祭」H5、秘寶小紙人、聖誕幸運福袋等新角色、新活動，收穫了玩家的大量好評。

前日，官方在微博和微信公眾號上曝光了將於12月30號上線的三大新式神：「花鳥卷」、「夜叉」、「古籠火」，引發了玩家們的強烈期待。

[SSR式神花鳥卷：時光荏苒，畫捲成妖]

SSR式神花鳥卷是一名與畫融為一體的美麗女子，身邊始終圍繞著花鳥，由CV早見沙織配音。作為目前SSR式神中唯一的奶媽，花鳥卷的登場想必會給玩家帶來許多驚喜。

花鳥卷技能：1。歸鳥：花鳥卷放出飛鳥攻擊目標，對1名敵人造成傷害，同時有一定比率使飛鳥回歸，為己方生命最少的單位回復花鳥卷生命一定比率的生命。2。畫境：花鳥卷在行動結束后，有一定比率進入畫卷中的世界，增加一定比率的行動條。3。花鳥相聞：花鳥卷為己方全體回復花鳥卷生命上限一定比率生命，同時附加持續若干回合的[芬芳]效果，在後續兩次行動時分別回復花鳥卷生命上限不同比率的生命。

[SR式神夜叉：喜愛殺戮，四海為家]

SR式神夜叉由人氣聲優小西克幸配音，是一名喜歡殺戮和戲弄人類的妖怪，一直在四處漂泊，難以安定。覺醒后的夜叉大秀腹肌和人魚線，邪魅狂狷之氣爆表，引得眾多玩家直呼「這樣的夜叉請給我來一打」。

夜叉技能：1。屠戮：夜叉攻擊目標，對1名敵人造成夜叉攻擊一定比率的傷害。2。鬼魅：夜叉造成傷害時有一定比率提升自己若干點速度，持續若干個回合。3。黃泉之海：夜叉攻擊目標，造成攻擊一定比率的傷害，有一定比率對一個隨機敵方單位進行連續攻擊。

[R式神古籠火：山徑夜黑，為你引路]

古籠火作為《陰陽師》上線以來首次推出的新R級式神，蹲在燈籠上的形象十分可愛，由CV松岡禎丞配音。據悉，古籠火是平安世界夜晚山路上時常會出現的妖怪，迷路的旅人可以向他尋求引路幫助。

古籠火技能：1。火風車：古籠火使用焰火攻擊目標，對1名敵人造成攻擊一定比率的傷害。2。靈運：被動技能，古籠火受到攻擊時有一定比率獲得若干點鬼火，如果古籠火行動時鬼火數為0，則立即獲得1點鬼火。3。惡戲之火：古籠火為目標增加惡戲標記，被標記的單位會被沉默，但該單位造成的傷害增加一定比率，持續若干回合。

看完以上的全新式神爆料，各位玩家是不是對新式神充滿了期待？那就記得在12月30日凌晨遊戲更新維護后，進入平安世界召喚式神吧！