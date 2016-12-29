在一年之中，聖誕節前後可以算作是遊戲銷售的一個黃金時期。在此期間，各大遊戲廠商都會將自家的遊戲以一個相對較低的折扣賣給玩家，從而希望能夠在產品銷量與玩家口碑這兩個方面拿下「雙殺」！當然，對於另外的一些遊戲廠商來說，新年也絕對是一個不可錯過的時期，就比如被玩家親切地稱作「手游大廠」的 SQUARE ENIX ，近日它就將自家旗下備受玩家好評的 RPG 經典《（Dragon Ques》（勇者鬥惡龍）系列送入了打折的大軍之中。

《勇者鬥惡龍》最早登場於 1986 年的 FC 平台，作為最暢銷同時也是最長壽的魔幻題材 RPG 遊戲，該系列作品的登場可以說是奠定了日本RPG遊戲在世界上的地位。遊戲由堀井雄二負責整個故事的編寫，而遊戲音樂以及人物設定則分別交給了椙山浩一以及知名漫畫家鳥山明。

按照故事背景方面的設計，《勇者鬥惡龍》從 1 代到 6 代基本上可以分為兩個不同的系列，前三部為洛特三部曲，后三部為天空三部曲，而從第七代開始就再也沒有沿用過三部曲的形式，DQ1、2、3主要以勇者洛特為故事背景來展開，時間順序為 DQ3、DQ1、DQ2。DQ3 的主角正是洛特本人，DQ1、2 角色們都是勇者洛特的後代，為了讓光明戰勝黑暗，為了讓不死鳥為人間降福，勇士們將踏著勇者洛特的腳步前進。DQ的4、5、6 作被稱為天空三部曲，時間順序為 DQ6、DQ4、DQ5。

作為相當精品的一個系列，《勇者鬥惡龍》的每一部作品都相當精彩，也許玩過的玩家會覺得5代的劇情最棒，4代的角色最令人難忘，8 代的畫風最為精美等等，但小編想說的是，「一千個讀者就有一千個哈姆雷特」究竟哪一代作品才最適合你，別人的意見其實都不是重點，重點在於你自己怎麼看。

目前本作已經在 App Store 開啟了打折促銷活動，目前遊戲已經全部支持中文，不過《勇者鬥惡龍》系列並沒有在中國大陸地區上架，所以想要為情懷付費的玩家還是移步美區或者日區下載吧。

（來源：威鋒網 編輯：MI）