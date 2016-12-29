天天酷跑的遊戲中更新了全新的坐騎雪寶，雪寶到底強不強?在多了對戰中到底好不好?就讓小編的這篇攻略來告訴大家!

天天酷跑雪寶多人對戰厲害嗎?

雪寶的技能是堆積雪精靈帶來高分雪花和表現分

在剛剛更新的時候，雪寶的多人對戰實力簡直6得一筆喲，高分雪精靈一出現吃上了基本就可以飛了，搭配暗黑大聖，媽呀小編測試了一把，竟然可以吊打地心戰熊~讓不少小夥伴都非常驚喜。這款萌裝這多人對戰實力讓大家真的是各種大吃一驚啦。

不過如果因此你就覺得雪寶厲害多人對戰實力強悍的話，那麼小編只能說你是圖樣圖森破。還記得當初小醜庫卡登陸的時候吊打全場嘛?後來的小醜庫卡又被丟到哪個山旮旯里去了~萌裝都是剛出來的時候厲害，之後立馬就被削了，早上小編測試了一下，基本不出小雪人了，簡直坑爹呢這是。鑽石貨真的是自帶削弱技能，小夥伴們入手需謹慎啊~如果鑽石不多的話，那麼真的要好好考慮哦。現在的雪寶多人對戰實力弱得要死。根本就跑不動。