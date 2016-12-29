中新網12月29日電 據教育部網站消息，2011年，國務院辦公廳印發《關於實施農村義務教育學生營養改善計劃的意見》，啟動實施農村義務教育學生營養改善計劃(以下簡稱「營養改善計劃」)。營養改善計劃實施五年來，實施地區學生上學餓肚子、吃涼飯現象已經基本消除，農村學生營養健康狀況得到顯著改善。

營養改善計劃以貧困地區和家庭經濟困難學生為重點，在集中連片特殊困難地區實施國家試點，支持各地以貧困地區、民族地區、邊疆地區、革命老區為重點開展地方試點。對國家試點，中央財政按每生每天4元標準(全年按200天計算)給予營養膳食補助；對地方試點，中央財政根據上一年度地方財政投入、組織管理、實施效果等因素核定當年獎勵性補助資金(對地方試點膳食補助標準達到每生每天4元以上的省份，按照每生每天2元標準給予獎補；對未達到4元的省份，按照每生每天1.5元的標準給予獎補)。同時，對農村義務教育階段家庭經濟困難學生，按照小學年生均1000元，初中1250元的標準給予生活費補助。

營養改善計劃實施五年來，中央財政累計安排資金1600億元，地方試點地區累計安排營養膳食補助資金230億元。覆蓋學校共計13.7萬所，受益學生超過3360萬。其中：國家試點縣699個，受益學生2097萬；地方試點縣803個，受益學生1264萬。

營養改善計劃實施地區學生上學餓肚子、吃涼飯現象已經基本消除，農村學生營養健康狀況得到顯著改善，身體素質得到明顯提升，給貧困地區學生帶來了看得見、摸得著的實惠。據中國疾病預防控制中心監測結果顯示，試點地區學生每天吃到三餐的比例由2012年的89.6%上升到2015年的93.6%。2015年男、女生各年齡段的平均身高比2012年高1.2cm-1.4cm，平均體重多0.7kg和0.8kg，高於全國農村學生平均增長速度。貧血率從2012年的17.0%，降低到2015年的7.8%。

目前，營養改善計劃實施過程中仍存在一些困難和問題，如地方責任落實不到位，影響了營養改善計劃的實施效果；食堂供餐推進較慢，個別地區食堂建設工程進度緩慢或建成后未及時投入使用；食品安全隱患仍然存在，有的學校食堂管理不規範，制度落實不到位，設施達不到規定要求；一些地方沒有嚴格落實招標採購規定，部分地區專項資金結餘量較大等。

下一步，教育部將會同相關部門，按照中央打贏脫貧攻堅戰的部署和《教育脫貧攻堅「十三五」規劃》要求，進一步做好三方面工作：

第一，進一步擴大試點範圍，確保2017年實現國家扶貧開發重點縣全覆蓋。具體包括三項工作：一是摸清底數。二是制訂方案。三是強化各項管理工作。

12月27日，教育部已和相關的10個省份簽署了全覆蓋協議書，到2017年秋季開學，88個縣約300萬孩子將受惠營養改善計劃。

第二，緊抓食品和資金「兩個安全」不放鬆。督促各地嚴格落實《食品安全法》，確保所有學校食堂持證經營，進一步提高食堂供餐的比例，改進小伙房供餐條件，不斷豐富供餐內容、改善供餐環境、提高供餐能力。將政府採購、集中招標落實到每一筆大宗原材料採購，嚴把「入口關」，堅決阻止不合格企業參與。完善制度，加大督導檢查力度，讓任何單位、任何人不能從孩子嘴裏「揩油」，用最嚴格的監管、最嚴肅的問責來確保舌尖上的安全。

第三，大力推行「陽光校餐」。藉助「陽光校餐」項目大數據平台，進一步提升這一民生政策的透明度，創新監管方式，實現營養改善計劃執行規範化，學生營養科學化、標準化，把營養改善計劃的實施水平提上一個新台階，實現一個新跨越。