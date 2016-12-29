北京市公安局通州分局官方微博截圖

中新網12月29日電 據北京市公安局通州分局官方微博消息，12月28日11時許，通州公安分局偵查人員在朝陽區高碑店附近抓捕1名犯罪嫌疑人時，3名民警被多人砍傷。經工作，警方已抓獲5名涉案嫌疑人。

目前，案件正在進一步偵辦中。