北京通州3民警抓捕嫌犯時被砍傷 警方抓獲5人北京新浪網 (2016-12-29 13:49)
北京市公安局通州分局官方微博截圖
中新網12月29日電 據北京市公安局通州分局官方微博消息，12月28日11時許，通州公安分局偵查人員在朝陽區高碑店附近抓捕1名犯罪嫌疑人時，3名民警被多人砍傷。經工作，警方已抓獲5名涉案嫌疑人。
目前，案件正在進一步偵辦中。
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