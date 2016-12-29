資料圖。中新社發 白文浩 攝

中新網12月29日電 據教育部網站消息，2013年12月，教育部等部門啟動實施全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件工作。2014-2016年，中央財政已累計投入978億元，帶動地方投入2030多億元，總計投入3000億元。工程建設總體上做到了規劃時間過半，任務完成過半。學生自帶課桌椅、睡「大通鋪」、在D級危房上課現象在絕大部分地區已消除。

這項工程以中西部農村貧困地區尤其是集中連片特困地區為主，兼顧東部困難地區。匯總各地規劃，全國2656個縣的21.8萬所中小學納入實施範圍，規劃投入資金5227億元，建設校舍2.2億平方米，購置教學設施設備8.8億台件套，受益學生8200萬人。

2014-2016年，中央財政已累計投入978億元，帶動地方投入2030多億元，總計投入3000億元。其中中央投入中，中西部地區884億元，佔90.4%。截至目前，全國校舍建設竣工學校10.3萬所，竣工面積1.23億平方米，佔5年規劃建設面積的59.4%；採購課桌凳2283萬套，圖書3.4億冊，計算機、教學儀器設備1.6億台件套，總價值610多億元，佔5年規劃採購總金額的59.4%。工程建設總體上做到了規劃時間過半，任務完成過半。軟體建設方面，完成540多萬中小學幼兒園教師信息技術應用能力提升專項培訓，農村學校實現互聯網接入比例達到85%，網路教學環境得到大幅改善，信息化應用基礎條件進一步夯實。工程的實施，顯著改善了貧困地區義務教育學校辦學條件。學生自帶課桌椅、睡「大通鋪」、在D級危房上課現象在絕大部分地區已消除。

全面改薄工作雖總體進展順利，但也還存在地區間校舍建設進展不平衡、部分地區資金落實不到位、工程建設審批手續繁雜等問題。下一步，教育部門將按照中央打贏脫貧攻堅戰總體部署和教育脫貧攻堅「十三五」規劃要求，重點抓好三方面的工作。

第一，抓進度，確保如期全面完成規劃目標任務。一是倒排時間進度，督促各地對照時間表、路線圖，做實做細2017年度實施計劃，將工程規劃細化到每個項目、每棟建築。對校舍建設進度低於全國平均進度的省份，採取約談+現場推進的方式督促加快進度。二是督促各地對照「20條底線」要求，查缺補漏，做到應改盡改，確保2019年所有義務教育學校辦學條件都能達到「20條底線」要求。三是督促各地綜合考慮區域財力差異，分檔、分類劃定地方資金分擔比例，對困難縣做到省級「拿大頭」，落實規劃編製承諾的建設資金。

第二，抓安全，打造放心工程和陽光工程。一是督促各地嚴格執行建設基本規範，嚴把准入關、施工關、驗收關，確保校舍建設質量。二是強化資金使用管理，對項目建設經費實行專賬核算、集中支付、封閉運行，對資金使用進行全過程監管，確保資金安全。三是增強項目建設透明度，通過公示平台，逐縣、逐校公開公示規劃建設任務、預算安排、實施成效信息，主動接受社會監督。

第三，抓督導，強化責任落實。通過日常監測、地方自查、第三方評估、實地督導等，加大對工程實施的督導檢查。同時，建立督導檢查結果公告制度和限期整改制度，把專項督導結果作為評價政府教育工作成效的一項重要內容，對項目進展不力或出現嚴重問題的，依照規定問責。