中新網12月29日電？ 12月28日，保千里在官網宣布，將於2017年1月6日在深圳南山文體中心大劇院舉行新款機器人發佈會，據官方信息透露，本次發佈會即將發佈的大寶機器人是一款定位為商用服務機器人，該款機器人身高1.4米，可以應用於餐飲、酒店、商超、金融、養老、樓宇等行業。

據悉，保千里大寶機器人將在本次發佈會上以別開聲面的「機器人舞台劇表演」形式登台亮相，通過故事性、藝術化的應用場景演示，向到場嘉賓全方位展示大寶機器人的功能特點及領先技術。有行業人士指出，舞台劇表演對機器人來講是一項高難度的挑戰，因為一方面舞台劇持續時間久、劇情複雜；另外一方面涉及機器人和真人的多種複雜互動，而且一旦開場就很難停下來。這對機器人的性能、演員與機器人的配合等因素都是一個巨大的考驗，可見保千里對新發佈的機器人的技術性能信心十足。

在本次發佈會上，保千里還將針對大寶機器人的應用前景、市場布局、渠道拓展等進行系統介紹。並將設立現場體驗環節，現場演示大寶機器人的配置與功能，讓嘉賓在與大機器人的互動過程中，體驗大寶機器人的強大特性，感受大寶機器人帶來的智能、便捷和樂趣。

即將發佈的大寶商用機器人，是保千里平台型智能硬體體系中的重要一員。它將秉承保千里「智能硬體+」戰略規劃，通過智能互聯網運營模式，將文化傳播、電子商務、互動體驗、優惠推送、營銷推廣有機融合，為餐飲、酒店、商超、金融、養老、樓宇等行業打造智能全營銷平台，幫助商家將消費者轉化為高粘性持續消費的用戶；通過強大性能滿足各類企業在服務環節中重複性工作崗位需求，可代替相應崗位人員，為企業節省人力成本與管理成本，提高服務效率，從而實現持續盈利的商業根本目的。

行業人士分析認為，機器換人已是全球發展浪潮，機器人時代也漸行漸近。相比日趨成熟的工業機器人，市場普遍認為服務機器人市場潛力會更為巨大。該人士進一步表示，此次保千里發佈的大寶機器人用途十分廣泛，具有眾多的功能和創新的技術，並已經受到市場的高度關注。

目前，關於大寶機器人的具體信息保千里官方並未公佈。不過，從此前網上曝光的圖片來看，肩部、肘部、手臂均採用類人關節設計，能夠勝任更為精細複雜的工作。大寶機器人下半身由圓形底座構成，直徑比較大，底座配備了又寬又厚的大輪子，很可能採用的是麥克納姆全方位輪，如果再加上大扭矩電機的配合，它的運動和載重能力會非常強悍，適合在轉運空間有限、作業通道狹窄的環境下保持高效工作。據專業人士推測，即將發佈的大寶機器人採用多項人工智慧技術，擁有行業內領先的多項黑科技，是一款更智能、功能強大的機器人產品。

此前，保千里已經發佈了一款打令小寶機器人，具備了語音互動和體感互動、自主跟隨全方位避障能力等強大功能。行業人士分析，如果大寶機器人如預測的那樣運動和載重能力非常強，再融合小寶機器人這些智能的功能，它將會是一款令業界驚訝的「智勇雙全」機器人。

據前瞻產業研究院發佈的《中國服務機器人行業發展前景分析報告》顯示，全球服務機器人市場規模每年正以20%~30%速度增長，預計到2017年規模將達到461.8億美元;屆時，我國服務機器人市場規模也將達到240億元。一旦人工智慧技術趨於成熟，服務機器人的增長將更為迅猛。在剛剛結束的中國機器人產業推進大會上，國際機器人聯合會執行委員會委員朴容午表示，在2016年至2019年，全球將有超過4200萬台服務機器人進入家庭，廣泛應用在日益壯大的老年服務、醫療康復、教育娛樂等領域。