紅網長沙12月29日訊（通訊員 周文美）輝煌梅溪，龍騰虎躍呈盛世氣象，魅力長梅，歡歌樂舞譜藝術華章。12月23日下午，長郡梅溪湖中學第五屆校園文化藝術節「藝彩紛呈，情滿郡園」閉幕式暨最美長梅人頒獎典禮在體育館隆重舉行。學校領導和全校師生、家長代表歡聚一堂，溫馨祥和。

本次藝術節閉幕式採用全程直播的形式，本次直播共有一萬餘人觀看，好評如潮。

劉欣校長髮表了熱情洋溢的致辭。他指出藝術是學校教育重要一環，是發現美、感受美、創造美的奇妙旅程。藝術節為同學們搭建了提高藝術素養、展示藝術才能的舞台，寄語同學們培養自己的藝術興趣，提高自己的藝術修養，創造幸福人生，用藝術把學校的品牌擦得更亮。

第一篇章，春風拂來，長郡梅溪湖中學管樂隊帶來的長沙市藝術展演一等獎節目《Choreography》開啟了本屆藝術節閉幕式匯演的精彩序幕。長梅學子才思俱佳，藝彩紛呈，相聲《反正話》贏得陣陣喝彩，《敕勒情》帶領大家領略草原壯麗富饒的風光和神奇美麗的故事，《cups》展現青春的活力，年輕的生命在舞台上綻放舞姿，動人心扉，抒寫青春飛揚。

第一篇章后，劉欣校長為獲得最美長梅人榮譽的同學頒獎，掀起全場的高潮，學海乘長風，品格樹高標，他們展絢麗身姿，唱響昂揚奮進的青春之歌。

第二篇章飛舞青春，蕩氣迴腸的歷史劇《長恨歌》華麗出場、艷驚四座；《繽紛舞魅》舞蹈串聯連番登台，妙曼而又鏗鏘有力的舞姿讓人目不暇接；我校生活老師帶來的表演《媽媽的歌謠》贏得陣陣掌聲，她們多才多藝，成為校園裡的一道靚麗的風景線。歌曲《瑪依拉變奏曲》讓全場觀眾為之傾倒。

第三篇章唱響郡園和第四篇章劍膽琴心更是精彩不斷，高潮迭起。有深情的朗誦《有夢才有遠方》；由長郡梅溪湖中學漢服社，書畫社帶來的《繽紛華夏》展現了中華文化的博大精深。在我校掛職的來自西藏的校長及老師們帶來的藏舞《雪域風情》展現了藏族風情，帶來雪域的問候；我校武術隊帶來的《刀光劍影》，行雲流水，大氣磅礴，引爆全場。《西域—汨羅江》民樂合奏，西域風情和汨羅慷慨之音合奏，驚艷全場；合唱隊、舞蹈隊、動漫社分別帶來了精彩絕倫的表演，展現了我校學生多才多藝和積極向上的精神風貌及精彩豐富的校園文化生活。長梅學子載歌載舞，相聲、小品、話劇、歌舞精彩不斷，亮點不斷，他們在最美的時光里，用青春和熱情唱響最美人生！

歡歌陣陣，唱不盡盛世中國和諧曲；長袖飄飄，舞不盡魅力長梅新篇章，校園的藝術是知識的升華，校園的生活是多彩的合奏。長梅學子將以此次藝術節為契機，繼續努力培養自己的藝術興趣，鍛煉自己的藝術技能，提高自己的藝術修養，為自己的幸福人生奠基，共同把學校的藝術教育事業推向更高更遠的舞台。