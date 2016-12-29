《城市軌道交通新型車輛應用研究》項目驗收會現場。

紅網長沙12月29日訊（通訊員 盧方君 時刻新聞記者 劉容）昨日，湖南省科技廳組織專家，對長沙市軌道交通集團有限公司牽頭承擔的湖南省科技重大專項——《城市軌道交通新型車輛應用研究》科研項目進行綜合驗收。

項目驗收組一行實地考察了長沙地鐵1號線尚雙塘車輛段，試乘體驗了永磁牽引系統列車，並了解了整個項目的實際運營情況。在項目驗收會上，長沙市軌道交通集團有限公司黨委書記、董事長彭旭峰對項目驗收組一行表示歡迎，並和課題組成人員就項目的組織實施情況作了詳細彙報。經質詢、討論等環節后，與會專家一致認為該項目符合驗收要求，同意項目驗收。

該科研項目是長沙市軌道交通集團聯合中車株洲電力機車有限公司、株洲中車時代電氣股份有限公司，採取科研、製造等緊密聯繫實際應用的方式合作完成。項目將城市軌道交通列車永磁同步牽引系統技術與基於實時乙太網的列車通信網路技術應用研究，採用全國首列城市軌道交通永磁牽引系統列車，在長沙地鐵1號線裝車應用。相比傳統非同步牽引系統列車，乙太網控制的永磁同步牽引系統列車降低了列車能耗，其中，牽引能耗可節約11.5%，列車綜合能耗可降低約30%。同時，列車骨幹網及編組網通信速率提高至100Mbps，增強了列車控制網路實時性和擴展能力。

作為2016年湖南省科技重大專項，該項目突破了一系列重難點技術瓶頸，打破了國外對該項目關鍵技術的封鎖與壟斷，填補了我國在自主研發乙太網控制的永磁牽引系統列車技術領域的空白。項目對驗證永磁牽引系統關鍵技術積累了商業應用經驗，對推動永磁牽引系統的產業發展具有積極和深遠的影響。