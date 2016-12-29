原標題：吉安一男子咒罵扇打患尿毒症父親 嫌累贅稱其「像神經病！」

中國江西網訊 見習記者荊哲報導：「我求求你了，不要害我！你要害到我家破人亡嗎？」這段對話發生在醫院病床上，而對話的雙方是一對父子。12月27日，一段「吉安男子咒罵和扇打老父」的視頻在網上曝出，引發了網友的熱議。12月28日，中國江西網記者與該男子主管單位吉安市公路局永新分局一負責人取得聯繫，證實該情況屬實，目前單位正在對該男子批評教育，自己也已認識到錯誤。

據吉安市公路局永新分局工作人員介紹，視頻中這名男子名叫歐陽某（化名），是縣公路分局楊橋養護隊一名職工，其父親身患尿毒症，於12月20入住江西省人民醫院，由於父親大小便失禁，多次拉在衣服上，加之看病費用不是個小數目，歐陽某覺得「壓力山大」，12月22日，在衝動之下對父親進行發泄和扇打。

吉安市公路局永新分局相關負責人說，視頻中的父親為本單位退休職工，身患尿毒症需長期進行血透治療。老人患病後由兒子歐陽某獨立照顧，12月20日因為要更換插在身體上的輸血管子，歐陽某就帶著父親來到省人民醫院，22日在醫院發生此事，「我們正在對他進行批評教育。」

網友：無論壓力多大 都不應該打老人

視頻曝出后，引起網友的眾多評論，有人對該行為極其憤怒，表示無法理解。也有人表示理解該男子的壓力和處境，但不管怎樣都不應該採取這樣的暴力方法。

當事人回應：父親治療費用多 身心壓力大造成衝動

上網查詢相關信息時，記者找到了歐陽某在其微信群中的聊天記錄，對話中歐陽某說自己的經濟能力有限，父親因患尿毒症插管的費用已經很多了，一個人照看父親很累，與家人就此事也進行過商談，自己沒有因此事受到家人的責怪。歐陽某也提到了自己的脾氣有些衝動，希望大家理解。

從網友發出的視頻中可以看到，一位八旬老父坐在病床上，低著頭一言不發。兒子嫌父親是累贅，在身旁對其指手畫腳一通后，忽然伸出手向父親打了一巴掌，父親拿被子捂著頭沒有反抗，接下來又在背上連打幾下。在此過程中，男子還對父親說：「你就像個神經病，人沒什麼，一直拉屎，哪裡還有衣服穿了？」、「我求求你了，不要害我！你要害到我家破人亡嗎？」