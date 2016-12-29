原標題：給工程、採購藥品指定葯企 平谷區醫院原院長受賄145萬被判刑

法制晚報訊（記者洪雪）在醫院改造、採購藥品的過程中，身為平谷區醫院院長、黨委副書記的張久田，利用職務之便，採取指定承包商、供貨葯企等方式提供便利，然後收受工程承包商、葯企、公司等4家單位給予的現金、金條和手機等財物共計價值140餘萬元。記者今日獲悉，平谷法院一審以受賄罪，判處張久田有期徒刑四年，並處罰金20萬元。（法制晚報微信公號ID：fzwb_52165216）

52歲的張久田曾先後在平谷區中醫院和平谷區醫院擔任院長和黨委副書記。因涉嫌受賄罪，於2015年9月28日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。

法院查明，2011年3月至2012年3月間，張久田利用擔任區中醫院院長、黨委副書記的職務便利，直接指定富麗園公司承攬中醫院門診千思板裝飾工程項目，併為該公司中標承攬區中醫院門診樓一層裝飾燈3項工程提供便利。2012年11月至2015年6月間，張久田利用擔任區醫院院長的職務便利，直接制指定富麗園公司承攬區醫院特許門診等6項工程，併為該公司中標承攬區醫院口腔科設施改造等5項工程提供便利。2012年四五月份，富麗園工地的法定代表人李某送給張久田1張存有10萬元的銀行卡，后陸續往卡內存款，至2014年8月1日，李某累計向卡內存款110萬元，張久田將銀行卡交給其妻子孫某，孫某通過轉賬、取現、刷卡消費等方式，將卡內資金用於支付家庭購房款、其女兒留學存款保證金及其他家庭消費支出。至案發時，該銀行卡內餘額為17萬余元。

2008年至至2015年間，張久田利用職務便利，在區中醫院採購藥品的過程中，為萬家瑞葯業提供便利，並收受該公司法定代表人王某給予的現金7萬元；在區醫院採購新葯、更換藥品廠家、出租及出售天壽藥房使用權的過程中，為萬家瑞葯業提供便利，並收受王某給予的現金16萬元。

此外，張久田還利用職務便利，在兩家醫院採購醫療設備過程中，為陽光萬康公司推銷醫療設備提供便利，並於2014年春節前，收受該公司副總經理李某給予的馬年賀歲金條1塊。經鑒定，涉案金條價值1.5萬元；為崇尚德公司提供便利，並於2015年上半年，收受該公司總經理郭某給予的黑色三星牌翻蓋手機1部，經鑒定，涉案手機價值8300元。

2015年9月1日，張久田因涉嫌受賄被兩規，其主動交代了辦案機關尚未掌握的部分受賄事實。案發後，涉案銀行卡內餘額17萬余元已被凍結，涉案金條、手機已起獲並被依法扣押，案件審理過程中，張久田的家屬替其將其餘受賄款項115萬余元全部交至法院。

庭審時，張久田表示認罪。

法院認為，張久田身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為已構成受賄罪，且數額巨大，應依法懲處。張久田作為一名平谷區醫療衛生系統的黨員領導幹部，應當正確行使手中權力，模範遵守黨紀國法，但其在面臨利益誘惑時，未能守住法律底線，破壞了國家的廉潔制度，觸犯了刑律，應當受到刑罰處罰，鑒於張久田認罪態度較好，具有坦白情節，並在家屬的配合下積極退贓，故對其從輕處罰。

平谷法院作出一審判決，以受賄罪，判處張久田有期徒刑四年，並處罰金20萬元，違法所得予以沒收，上繳國庫。