圖為旅客正在觀看演出 翟李強 攝

中新網北海12月29日電(翟李強)12月29日，南寧鐵路公安局北海公安處在北海火車站舉辦了一場春運宣傳文藝演出，鐵路公安民警用旅客喜聞樂見的文藝節目，在寓教於樂的過程中將春運安全知識帶給在場的旅客。

為期40天的2017年春運將從1月13日啟動，為迎接2017年春運的到來，營造平安、有序、溫馨的春運，南寧鐵路公安局專門抽調鐵警文藝骨幹組成春運輕騎兵文藝宣傳小分隊，在春運期間，開展文藝下基層宣傳活動，旨在宣傳鐵路安全知識，提高旅客自身防範意識，拉近民警與群眾間的距離，營造平安、有序、溫馨的春運環境。

12月29日，「輕騎兵小分隊」來到北海火車站，為旅客帶來了一場精彩紛呈的文藝演出。活動現場，鐵路公安民警通過歌舞、魔術、鐵路安全知識講堂等形式向旅客宣傳鐵路出行安全知識，候車的旅客也積極主動地融入到表演中。

結束北海的旅程后，提前了一個多小時到候車室的女士陳潔茹表示，一邊欣賞節目一邊候車就不會覺得那麼無聊了，等待的時間也會過得很快。

據悉，該場表演是「輕騎兵小分隊」今年在北海地區的第一場演出，春運期間，他們還將深入南寧鐵路公安局管內的各個站段、派出所和車站，用文藝演出的形式，將溫馨春運帶給歸途旅客。(完)