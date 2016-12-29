切爾西在英超中取得12連勝，孔蒂的球隊正以無可阻擋的姿態沖向英超冠軍。從上賽季一度瀕臨保級區，到本賽季一躍成為頭號奪冠熱門，孔蒂生生扭轉了切爾西的頹勢。這位義大利教頭能做到這點，恐怕光有超強的戰術造詣還不夠，他還得有著很強的人格魅力去讓切爾西重新團結起來。

孔蒂如今不僅打造出了一支爭冠之師，更讓切爾西上下所有人都團結在了他的周圍。為了讓藍軍能有和諧的氛圍，孔蒂可謂下足了力氣。《每日郵報》透露，切爾西近期舉辦了一場聖誕節派對，球員和工作人員的家屬都參加，孔蒂放棄了難得的陪伴家人的機會，他獨自一人趕去參加了活動。不僅如此，孔蒂還精心為所有切爾西60多名工作人員準備了禮物，他送給每個人一瓶義大利特產的起泡酒。此外，他還給每位工作人準備了手寫卡片，上面寫上了他的祝福。

不僅如此，孔蒂對待記者也非常的和善。上輪英超比賽孔蒂參加完新聞發佈會後，他請在場的記者去酒吧喝酒，給每人都買了一杯酒。據在場記者透露，那時氣氛非常愉快，所有人都對孔蒂的舉動非常感動。從上述細節中可以看出，孔蒂正用自己的一言一行，慢慢的改變著切爾西。

（小九）