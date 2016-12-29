身穿秋衣秋褲的呆傻萌馬！你一定是猴子派來搞笑的北京新浪網 (2016-12-29 13:50)
馬兒也需要穿衣服，常見的馬衣主要是包裹了馬的軀幹，一般見到的馬衣是這樣子的（材料透氣，透濕，一定防潑水防風的功能）
再冷不過也就這樣子（非常防水，防風，有一定厚度，有護脖）
這幾年，連體馬衣在馬圈越來越流行，初見的人都會笑到直不起腰來。
然而看多了慢慢開始覺得實在是又傻又逗又可愛，甚至還有些時尚的味道。
雖然看起來並不舒適，但製作者們當然會注重實用性啦，選用適當彈力的材料，精心而準確的裁剪就能夠保證馬匹伸展自由。
關於馬衣：
也許你去俱樂部上騎乘課，對於馬衣的存在並不熟悉，但其實在俱樂部中非常常用。
參與騎乘運動的日常訓練的馬兒，馬衣的用途主要是在訓練後防止受風，或是降溫過快而著涼（防汗馬衣），以及在較寒冷時候用於夜間保暖（廄內馬衣）。
當然也有很多其他用途的馬衣，比如用於保暖的戶外馬衣，各類棉毛材質的展示用的日間馬衣，防止蚊蟲叮咬的夏季馬衣，特殊構造可以和鞍子配合使用的訓練馬衣等等。
而連體馬衣出現是為了在在比較寒冷地區地方給馬兒更好的保暖，當然啦，賣萌（主要是呆傻萌）才是流行的原因！
（文/程靚 馬術微學院）
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